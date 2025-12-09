Nicușor Dan despre atacul lui Trump la adresa UE: La capitolul apărare, nu e surpriză. Politic, Europa și SUA au același bloc de valori

Nicușor Dan a afirmat în conferința de presă susținută la Paris că a discutat cu Emmanuel Macron despre ultimele declarații ale lui Donald Trump cu privire la Europa. Președintele a afirmat că în ceea ce privește politica de securitate a SUA nu e nimic care să surprindă, pentru că șeful de la Casa Albă a declarat cu mai mult timp în urmă că dorește să se axeze mai mult pe zona Pacific, decât pe securitatea europeană. Dan a subliniat faptul că, în acest context, Europa a început deja să lucreze la asigurarea propriei securități, iar relațiile transatlantice continuă. În context politic, însă, „Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori”, a declarat președintele României. Reamintim că Donald Trump a atacat aliații europeni și a descris Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, discreditând partenerii tradiționali din UE pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„În raport cu Europa, această strategie de apărare face o diferențiere pe două planuri, unul de securitate, și aici nu cred că este o surpriză faptul că de multă vreme, încă din primul mandat, președintele Trump spune că interesul Statelor Unite este să se îndrepte către zona Pacific și mai puțin în Europa, și că trebuie să echilibrăm contribuția financiară la securitatea Europei. Deci, aici nu e nicio surpriză”, a declarat președintele României.

Nu cred că este o surpriză faptul că pentru actuala administrație americană chestiunea ideologică este foarte importantă și că se constată o diferență de abordare ideologică între Statele Unite și Europa.

„Este o afirmație într-un context politic la nivel internațional. Întrebarea este ce face Europa, și cred că răspunsul Europei este, pe de o parte, o mobilizare pentru a-și asigura securitatea cu toate programele pe care de care vorbim. Iar în plan ideologic este, bineînțeles, o dezbatere pe care o avem în interiorul fiecăruia dintre statele noastre. Mai important, dincolo de acest, să spunem, eveniment, lansarea strategiei naționale de apărare, eu cred că dincolo de aceste declarații există interese comune, pentru ca această legătură transatlantică să continue”, a adăugat acesta.

„Sunt foarte multe interese și valori care ne unesc, și fără discuție că în politică, după ajustări care pot fi economice, tarifare sau de orice natură, Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori”, a subliniat Nicușor Dan.

