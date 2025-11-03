Live TV

Video Marș privind siguranța rutieră în București, la aproape o lună de la cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni

Marșul se va încheia la un bloc de șapte etaje. Foto: Digi24

La aproape o lună de la accidentul de pe Șoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei și cu rănirea unui copil, 200 de oameni au ieșit luni, 3 noiembrie, în stradă pentru a atrage atenția asupra importanței siguranței rutiere.

La acest protest participă elevi, părinți, dar și profesori de la Școala nr. 190 din București.

„Din moment în moment vor pleca în acest marș de conștientizare. Organizatorii vor să tragă un semnal de alarmă privind siguranța rutieră și vor să le atragă atenția șoferilor întâlniți pe traseu să aibă grijă la pietoni, pentru că evenimentul a venit și la aproximativ o lună distanță după ce o mamă și-a pierdut viața pe o trecere de pietoni. Ea a murit la scurt timp după ce a fost călcată de o mașină.

Totodată, femeia se afla alături de copilul ei de 2 ani, ce se afla într-un cărucior. Cel care a călcat-o pe această femeie a fost surprins de imaginile de pe o cameră de bord, în timp ce conducea haotic, chiar înainte de tragedie”, a explicat Teodora Chiuș, jurnalist Digi24.

Marșul se va încheia la un bloc de șapte etaje, acolo unde va fi inaugurat și un mural. Acest mural va fi însoțit și de următorul mesaj: „Atenție, șoferi. În zonă se află copii”.

Șoferul care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni în București a fost arestat preventiv

Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist

