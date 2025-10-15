Live TV

Femeia care a murit lovită de mașină pe trecerea de pietoni în București este învinovățită pe rețelele sociale pentru evenimentul tragic. Unii oameni acuză că femeia care avea 35 de ani alerga pe trecerea de pietoni și că nu trebuia să se afle în acel moment acolo. Polițistul Tavi Perțea a clarificat legalitatea trecerii prin spațiile special amenajate pentru pietoni.

Polițistul Tavi Perțea spune, într-un videoclip pe Instagram, că, conform articolului 72, alineatul 3 din OUG 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, „traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia numai prin locuri special amenajate și semnalizate corespunzător”. 

„A fost un loc special amenajat în accident? Da, pentru că era trecere de pietoni unde era marcaj și indicator. Deci pietonul avea voie să traverseze în acel loc. 

Mai departe spune că în lipsa acestora, a marcajelor specifice, traversarea se poate face în localități pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. 

Deci, ai voie să traversezi și în locuri pe unde nu e trecere pentru pietoni, dar doar pe la colțul străzii și doar în localități. 

Atât timp cât e trecere pentru pietoni cu marcaj și indicator, pietonii nu au obligația să se asigure, ci doar șoferii care trebuie să reducă viteza și să dea prioritate de trecere pietonilor”, mai spune acesta. 

Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Femeia care a murit a fost aruncată de pe trecere și lovită de alte două mașini. Surse din anchetă au spus, pentru Digi24, că unul dintre ceilalți doi conducători auto peste care a căzut femeia a ieșit pozitiv la amfetamină. 

