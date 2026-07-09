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Diana Buzoianu anunță controale pe litoral: Operatorii trebuie să lase măcar 30% liber pe linie, chiar dacă au inchiriat plaja

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Vedere generală a stațiunii turistice Mamaia, cea mai mare stațiune de pe litoralul românesc al Mării Negre. Foto: Profimedia Images
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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi seară, că vor fi mai multe controale pe plajele de pe litoral şi că au dispărut deja construcţiile ilegale şi rândurile pline de şezlonguri. Operatorii trebuie să lase 30 la sută liber pe linie pe plajă, pentru cei care vor să stea pe prosop. Diana Buzoianu a precizat că vor fi plantate şi perdele forestiere pe litoral.

„Partea de legislaţie nu s-a schimbat absolut deloc. Ce am schimbat noi a fost faptul că operatorii care nu îndeplinesc obligaţiile legale, care înainte erau trecuţi cu vederea, nu erau sub nicio formă sancţionaţi, astăzi sunt sancţionaţi. Dacă nu respectă legea, vor primi amendă, vor fi notificaţi, vor fi ridicate şezlongurile de pe terenurile publice, unde nu au voie să îşi pună şezlongurile respective”, a declarat Diana Buzoianu, joi seară, la Euronews, potrivit News.ro.

Ministrul interimar a precizat că, dacă Planul Urbanistic al unei zone permite construcţii de 500 de metri, nu se pot face 5.000 m.

„Sunt primării care nu şi-au făcut treaba, unde pe plaje nu există încă un PUZ şi atunci acolo nu se poate construi nimic, niciun beach bar. Acolo unde legea nu permite să fie astfel de construcţii, acolo nu se vor putea amplasa construcţii în această vară”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului a precizat că cei care vor să stea pe prosop, la plajă, au acum mai mult loc.

„Au dispărut construcţiile ilegale, au dispărut rândurile pline de şezlonguri. Pentru că, conform contractelor, operatorii trebuie să lase măcar 30% liber pe linie pe plajă, chiar dacă au plaja închiriată. Ei trebuie să lase 30% liber pentru oamenii care vor să îşi pună prosop. Asta acuma se respectă", a spus Buzoianu.

Ea a precizat că, din toamnă, vor fi plantate şi perdele forestiere pe litoral.

„Începând din toamna aceasta vom începe şi plantarea perdelelor forestiere. Cum se intra de pe ciment, de pe stradă, pe nisip,, înainte intrai mergând printr-o perdea forestieră, printr-un părculeţ, să zicem aşa, care în timp a fost tăiată de operatori, care au vrut să folosească până şi ultimul centimetru de nisip şi au zis haideţi să tăiem şi arborii ăştia, ca să avem spaţiu şi aici să mai construim ceva. Între timp s-au lărgit plajele, acum fiind plajele mult mai mari, oamenii simt nevoia şi de umbră, pentru că nu mai există zone, spaţii de umbră. Şi atunci noi am propus ca începând de anul acesta, într-o etapă de 3 ani de zile, să fie create perdele forestiere iar pe plajele din România, aşa cum existau acum 20 de ani”, a spus Buzoianu.

Editor : B.E.

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