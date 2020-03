Ministrul Mediului, despre poluarea record din capitală: Avem și noi suspiciuni de activități industriale. Conducerea APM, demisă

Costel Alexe, ministrul Mediului, a anunțat luni dimineață cauzele poluării excesive care s-a înregistrat în capitală în cursul nopții de duminică spre luni. El a spus că au fost arderi necontrolate, dar există și suspiciuni cu privire la posibile activități industriale în județul Ilfov și în București. El a mai anunțat că a solicitat demiterea directorului de la Agenția pentru Protecția Mediului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul a precizat că rețeaua națională a înregistrat depășiri de până la 8 ori de ale particulelor în suspensie PM10 și „depășiri foarte, foarte mari” de NO2 - dioxid de azot.

„În momentul de față avem condiții de intrare în normalitate”, a ținut el să precizeze.

„Am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori. Arderile necontrolate din București și județul Ilfov, au fost seizări la 112, am avut discuții cu ISU, în afară de incendiul semnalat la 12 noaptea la Gara de Nord și a sesizărilor primite cu arderile de vegetație și gunoaie din cursul serii, am ajuns să avem condiții de calm atmosferic și cu viteze reduse ale vântului, de sub 7 km/h. Am avut valori ridicate. Creșterile au început la 21:00, cu vârful către 4 dimineață, scăzând către primele ore ale zilei. Acum avem valori de intrare în normalitate ale aerului, cu depășiri încă de PM10”, a declarat Costel Alexe, în conferința de presă.

El a precizat că acest episod de poluare nu s-a datorat doar acestor factori.

„Avem și noi suspiciuni de activități industriale în Ilfov și București, mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantități ridicate de poluanți”, a subliniat ministrul.

El a adăugat că în județul Ilfov sunt 46 de firme și în București 69 de firme autorizate pentru procese de ardere.

„Până la finalul săptămânii vom controla toate sursele de poluare”, a subliniat Alexe.

„Am solicitat demiterea conducerii Agenției pentru Protecția Mediului”, a mai anunțat Costel Alexe, argumentând că nu i se pare normal să afle despre poluare de pe Facebook.

De asemenea, ministrul a adăugat că presa va primi o listă cu cei mai mari poluatori.

Aerlive.ro: Depăşiri ale concentraţiilor de PM10 şi PM2.5, luni dimineaţa în Capitală

Indicele de Calitate a Aerului (ICA) măsurat de platforma independentă de măsurare a calităţii aerului din Bucureşti indica, luni dimineață la ora 10:00, depăşiri record, de peste 100 micrograme/mc, ale concentraţiilor de PM10 (pulberi în suspensie) în şapte din cele 11 puncte în care sunt amplasaţi senzori, arată datele aerlive.ro.

Astfel, zonele în care valorile de poluare cu PM10 erau peste limite sunt: Iuliu Maniu, Universitate, Moşilor, Piaţa Romană, Mihalache, Expoziţiei şi Băneasa Nord.

De asemenea, în alte patru zone (Piaţa Sudului, Timpuri Noi, 13 Septembrie şi Libertăţii), se înregistrau valori foarte crescute ale concentraţiilor de PM2.5, cuprinse între 77 micrograme/mc şi 92 micrograme/mc.

În tot acest timp, pe platforma calitateaer.ro, unde sunt publicate datele monitorizate prin Reţeaua Naţională de Monitorizarea a Calităţii Aerului, nu exista nicio alertă de calitate a aerului.

Indicele de calitate a aerului (ICA) atrage atenţia asupra spaţiilor cu probleme de calitate a aerului şi se determină pe baza concentraţiilor noxelor CO, NO2, SO2, PM2.5 şi PM10 înregistrate prin staţii de trafic şi urbane.

Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că poluarea atmosferică constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană şi provoacă aproximativ 7 milioane de decese la nivel mondial, în fiecare an.

În Uniunea Europeană (UE), poluarea aerului cauzează, în medie, peste o mie de decese premature pe zi, un număr de peste zece ori mai mare decât cel al deceselor cauzate de accidente rutiere.

România, în infringement din cauza poluării

În cazul României, Comisia Europeană (CE) a arătat că ţara nu a luat măsurile necesare pentru a diminua nivelul de poluare cu particulele fine de praf PM10 specificate în Directiva 2008/50/EC şi a demarat o nouă procedură de infringement, întrucât autorităţile nu au transmis până la data de 1 aprilie 2019 programele naţionale de control al poluării atmosferice, transmite Agerpres.

Particulele în suspensie (PM10) provin în special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor. Acestea pot provoca astm, afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar şi deces prematur. Valoarea zilnică admisă de PM10 pentru protecţia sănătăţii umane este de 50 micrograme/mc, în timp ce valoarea limită anuală este de 40 micrograme/mc.

Totodată, particulele în suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase deoarece pot pătrunde foarte adânc în plămâni. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calităţii aerului la 25 micrograme de PM2.5 în metrul cub de aer.

Ministrul de resort a convocat, în această dimineaţă, conducerile Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) pentru discuta măsurile ce se impun după ce, în noaptea de 1 spre 2 martie, au fost înregistrate depăşiri ale valorilor de PM2.5 cu până la peste 900%, precum şi a celor de PM10 cu aproape 800%.