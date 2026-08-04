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Misiune în premieră anunțată de Raed Arafat: un elicopter Black Hawk a evacuat un rănit de pe o navă aflată în largul Mării Negre

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Misiune în largul Mării Negre, efectuată de un elicopter Black Hawk. Sursa foto: Facebook Raed Arafat
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O persoană rănită pe o platformă maritimă de extracție, aflată la aproximativ 90 de mile marine (n.r. aprox. 166 km) în largul Mării Negre, a fost salvată marți cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat că este prima misiune de evacuare medicală realizată de pe o navă aflată în largul Mării Negre, intervenția marcând o premieră pentru structurile de salvare din România.

Astăzi, elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviaţie, dislocat la Constanţa, a efectuat prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre, la aproximativ 90 de mile marine de ţărm. Am vorbit de multe ori despre necesitatea dezvoltării capabilităţilor de intervenţie în zona Mării Negre şi despre importanţa existenţei unor mijloace aeriene şi maritime capabile să intervină rapid în astfel de situaţii. Astăzi vedem rezultatele acestor eforturi, a scris, marţi, pe Facebook, Raed Arafat.

Acesta precizează că, de la dislocarea sa la Constanţa, în 17 iulie, elicopterul Black Hawk a participat deja la mai multe misiuni de monitorizare, precum şi la operaţiuni de căutare şi salvare.

Astăzi a realizat prima misiune de evacuare medicală din larg, a precizat Arafat.

Reprezentanţii DSU au precizat că a fost vorba despre o misiune de evacuare medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă maritimă de extracţie, situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre.

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Persoana prezenta o fractură de femur şi, având în vedere distanţa mare faţă de ţărm şi necesitatea transportului rapid către o unitate medicală, a fost solicitată intervenţia echipajului aerian. Ajuns la locul intervenţiei, echipajul elicopterului a aterizat pe puntea navei cu macara utilizată pentru operaţiunile de extracţie, facilitând preluarea rapidă şi în siguranţă a pacientului. Ulterior, persoana a fost transportată către o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, au precizat oficialii DSU.

Raed Arafat a adăugat că, în acelaşi timp, una dintre cele două nave multifuncţionale de intervenţie pe care le deţine România - destinată misiunilor de stingere a incendiilor, căutare şi salvare, precum şi acordării asistenţei medicale de urgenţă pe mare - a început, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, ieşirile în larg cu un echipaj al ISU Constanţa.

Dezvoltarea acestor capabilităţi reprezintă un pas important în creşterea nivelului de siguranţă şi ne face mai bine pregătiţi să intervenim eficient în situaţiile de urgenţă, oriunde acestea se produc. Consolidarea componentei aeriene şi maritime de intervenţie în zona Mării Negre înseamnă un răspuns mai rapid, o capacitate operaţională extinsă şi şanse mai mari de a salva vieţi, a adăugat şeful DSU.

Editor : C.A.

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