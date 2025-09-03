Live TV

Galerie Foto Ascensiunea Chinei este „de neoprit", spune Xi Jinping. Demonstrația de forță care pune Occidentul în șah: Ce va face Donald Trump?

CHINA BEIJING XI JINPING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
Xi Jinping. Foto: Profimedia

Președintele chinez Xi Jinping a declarat, miercuri, că „întinerirea națiunii chineze este de neoprit”, o proiecție puternică a noii puteri a Beijingului, în timp ce liderii Rusiei și Coreei de Nord i s-au alăturat pentru a prezida o paradă militară gigantică în Piața Tiananmen, scrie The Times.

Celor trei li s-au alăturat alți lideri mondiali la tribuna din Tiananmen, Poarta Păcii Cerești, care separă piața de Orașul Interzis, pentru a urmări parada, o comemorare oficială a celei de-a 80-a aniversări a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

A fost prima dată când Xi, președintele Putin și Kim Jong-un au apărut împreună în public.

Au privit toți cum trec rânduri înghesuite de soldați, marinari și aviatori, urmați de cele mai noi arme ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei.

Parada a fost introdusă de o fanfară și un cor militar, în timp ce Xi și invitații săi i-au întâmpinat pe veteranii în vârstă aflați în locuri de onoare.

După un discurs în care a adus un omagiu trecutului, dar a promis un viitor pașnic, Xi a urcat într-o mașină specială pentru a primi salutul celor 10.000 de militari, bărbați și femei, de-a lungul traseului.

Coloana paradei și-a croit drum de-a lungul Chang'an Jie, Bulevardul Păcii Eterne, artera principală care creează o bifurcație în Beijing. Tancurile au trecut pe lângă tribună într-un mesaj de putere statală pentru popor, precum și de putere națională pentru restul lumii.

Nu a fost un eveniment public, cu excepția unor spectatori aleși cu grijă, aduși cu autobuzul peste noapte și care priveau din tribune temporare amenajate în piață. Centrul orașului fusese blocat, iar locuitorii au fost ținuți departe.

,

Angajații birourilor de pe traseu au fost rugați să părăsească locul de muncă de marți după-amiază până la sfârșitul paradei, pentru a împiedica apropierea oricui nu trecuse prin straturile de scanere de securitate de tip aeroport. Birourile lor au fost apoi sigilate.

Parada a fost planificată de mult timp. Ea depășește ca amploare și semnificație politică evenimentele anterioare - atât paradele de zece ani în onoarea fondării Republicii Populare și a Victoriei Comuniste în Războiul Civil din 1949, cât și comemorarea celui de-Al Doilea Război Mondial din 2015.

Aceasta a fost în sine o inovație a lui Xi. Anterior, Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze, așa cum este cunoscut în China, nu a fost considerat demn de comemorare, pentru că țara era la acea vreme condusă de naționalistul Kuomintang, învins de comuniști patru ani mai târziu.

Xi, însă, a revendicat războiul mondial ca parte a propriei sale narațiuni despre întinerirea Chinei. În loc să fie un contrast umilitor cu victoria comunistă, rezistența curajoasă a poporului chinez la invazia Japoniei este acum prezentată ca începutul ascensiunii sale către putere și prosperitate.

O caracteristică care rămâne neschimbată este că întotdeauna alte țări sunt agresoarele - deși s-a abținut să critice America pe nume, aliata sa din timpul războiului.

El a spus: „Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu alegerea dintre pace sau război, dialog sau confruntare, rezultate reciproc avantajoase sau jocuri cu sumă zero. Poporul chinez va sta ferm de partea corectă a istoriei și de partea progresului uman, va adera la calea dezvoltării pașnice și va da mână cu restul lumii.”

Comemorarea are loc cu doi ani înainte de o dată cheie - 2027, moment în care Xi a cerut ca Armata Populară de Eliberare să fie pregătită să atace și să cucerească Taiwanul dacă i se va da ordinul să facă acest lucru. Este, de asemenea, anul în care expiră cel de-al treilea mandat al lui Xi ca lider al Partidului Comunist. Nu există încă niciun semn al unui succesor.

Armele expuse au fost o amintire puternică a progresului pe care Xi l-a făcut în modernizarea și reformarea Armatei Populare de Eliberare (PLA) în ultimul deceniu, ceea ce este recunoscut a fi cea mai rapidă dezvoltare a unei armate din istoria recentă.

Printre acestea se numără noua rachetă hipersonică antinavă YJ-17, care zboară la Mach 8 și este echipată cu un vehicul de planare ce i-ar permite să eludeze sistemele de apărare ale portavioanelor americane.

În mulțime s-au auzit urale când au trecut bubuind pe lângă el lansatoare de rachete balistice intercontinentale DF-61, transportate de camioane gigantice.

A fost prima vizionare publică a sistemului, capabil să transporte focoase nucleare oriunde în Statele Unite.

Printre noile echipamente mai izbitoare s-a numărat un submarin dronă elegant, negru - AJX002 - practic o torpilă gigantică autodirijată, înarmată nuclear sau convențional.

China a pierdut 20 de milioane de vieți în război, a doua țară după Uniunea Sovietică. Putin a fost oaspetele de onoare al lui Xi, ambii încercând să facă o paralelă între lupta împotriva fascismului de atunci și lupta împotriva „hegemonismului global” de acum.

Coreea de Nord, a cărei conducere excentrică a fost la distantă în trecut, este, de asemenea, ferm implicată, după ce a trimis soldați să lupte pentru Rusia împotriva Ucrainei. Xi este bucuros să folosească imagini de la paradă, difuzate în întreaga lume, pentru a-și semnala sprijinul atât pentru Putin, cât și pentru Kim - și, de asemenea, pentru a-și afirma conducerea asupra axei lor.

Xi a pictat o imagine mai pozitivă decât Putin a alianței istorice cu Marea Britanie și America și a spus că relația ar trebui reînviată. Liderii UE, însă, cu excepția lui Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, au stat departe pentru a nu fi nevoiți să apară alături de Putin.

China ar fi dorit ca și președintele Trump să vină, dar zvonurile conform cărora ar putea face acest lucru s-au dovedit nefondate, dar Kim, a cărui invitație a fost anunțată abia săptămâna trecută, a venit.

Președintele Trump a postat un mesaj pe Truth Social în care punea sub semnul întrebării dacă Xi va menționa contribuția Americii la războiul din China. „Vă rog să le transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el.

Kremlinul a declarat miercuri că speră că acuzația președintelui american Trump conform căreia liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord conspiră împotriva Statelor Unite a fost o glumă.

„Cred că, nu fără ironie, a spus că acești trei complotează, se pare, împotriva Statelor Unite”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, pentru televiziunea de stat rusă, când a fost întrebat despre o postare a lui Trump pe rețelele sociale care susținea că Putin, Xi și Kim s-ar fi adunat la Beijing pentru a complota împotriva Washingtonului.

Putin şi Xi Jinping au fost surprinşi vorbind cu microfonul rămas deschis. Despre ce discutau cei doi lideri

