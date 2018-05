Nicolae Robu a împlinit 63 de ani. Poezia creație proprie pe care a postat-o pe Facebook cu această ocazie

Foto: facebook/Nicolae Robu

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a împlinit ieri 63 de ani. Cu această ocazie, edilul, care și-a obișnuit deja fanii cu clipuri în care cântă la chitară, de exemplu, și-a surprins admiratorii cu o poezie.

Nicolae Robu spune că, în ciuda vârstei, se simte ca la 30 de ani. „Ştiu că nu arăt (n.r. - de 63 de ani), aşa-mi spuneţi toţi”, a glumit excentricul primar pe seama vârstei lui.

„ASTĂZI AM ÎMPLINIT 63 DE ANI!

Știu că nu arăt, așa-mi spuneți toți :)) .

Dar, mai important decât asta este cum mă simt! Iar eu mă simt, din toate punctele de vedere, ca la 30 de ani!

N-o să explicitez. În schimb, o să risc să fac o dată-n plus vâlvă, adică, așa cum mi se-ntâmplă cu toate, să stârnesc, ba valuri de apreciere, la unii, ba indiferență, la alții, ba tsunami de antipatie, chiar de ostilitate, la alții-alții-. Cum, de data asta? Ei bine, lansându-mi o creație într-un alt câmp decât cele cu care am obișnuit / șocat deja: poezia.

Așadar, iată poezia proprie intitulată “Înstrăinare”, chintesență a simțirilor mele de la o anumită vârstă încoace: