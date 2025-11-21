Nicușor Dan, despre aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat”

Președintele României, Nicușor Dan, a descris vineri, 21 noiembrie, drept un lucru bun faptul că Horațiu Potra a fost adus în țară. Șeful statului a precizat că aducerea în țară a mercenarului înseamnă că „instituțiile funcționează”.

„În primul rând, e bine că lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede. Am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne, asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune.

Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară”.

Întrebat când vor fi făcute publice informările, șefului statului a precizat: „Eu cred că e util ca toate lucrurile ăstea să fie puse împreună, să nu iasă instituții ale statului și să dea bucăți de informație”.

Amintim că mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Horaţiu, Dorian şi Alexandru Potra au pe numele lor emise mandate de arestare în lipsă şi au fost urmăriţi internaţional pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.

Cei trei vor merge în arest, pentru că ședința a rămas în pronunțare.

Editor : A.M.G.