Doar un mic procent din bucureșteni au probleme cu căldura și apa caldă, spune primarul general Nicușor Dan. El a răspuns astfel unor întrebări venite din partea jurnaliștilor, care i-au atras atenția că facturile bucureștenilor la întreținere sunt mari și că unii bucureșteni se plâng că ori căldura a fost sub parametri, ori plătesc mult deși nu au beneficiat de ea din cauza avariilor.

Pentru locuitorii Capitalei, factura la încălzire va fi în această iarnă de peste două ori mai mare decât iarna trecută. Asta pentru că prețul gigacaloriei pentru populație s-a dublat de la 1 aprilie 2022. În continuare, însă, căldura este puternic subvenționată în Capitală.

Reporter: Ce se va întâmplă cu bucureștenii care au primit facturi foarte mari?

Nicușor Dan: Ei vor plăti facturile așa cum orice om își plătește facturile.

Reporter: De ce când e rece afară, căldura din calorifere e din ce în ce mai puțină?

Nicușor Dan: E o chestiune de fizică. Dar azi e bine. Dacă vă uitați pe harta de termoficare o să vedeți că sunt puține probleme.

Reporter: Și în decembrie spuneați că e bine și oamenii îngheață de frig în case.

Nicușor Dan: Nu, nu. Datele pe care dvs le primiți sunt date exacte. Sunt persoane care sunt afectate de avarii și sunt persoane mult mai multe 95-96-97% dintre bucureșteni care nu au probleme.

Reporter: Și atunci de ce când e frig e mai puțină căldură?

Nicușor Dan: Pentru că e nevoie de mai multă căldură și aceea care ajunge nu ajunge. E simplu, e fizică.

Reporter: Și când e cald afară?

Nicușor Dan: Când e cald afară se pierde, dar cea care nu se pierde și ajunge e suficientă. Când e frig afară tot se pierde, dar cea care ajunge nu ajunge la toată lumea.

Nicuşor Dan estimează că în 2023 se vor reabilita 50 de kilometri de reţea de termoficare

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, estimează că în anul 2023 vor exista zece şantiere mari pentru reabilitarea conductelor de termoficare, urmând să fie înlocuiţi aproximativ 50 de kilometri de reţea primară.

În cadrul unei conferinţe de presă la sediul Primăriei Generale, Nicuşor Dan a admis că în 2022 nu a fost atins obiectivul privind înlocuirea a 50 de kilometri de reţea, dar a menţionat că această situaţie a fost generată de izbucnirea războiului, care a afectat aprovizionarea cu materiale de construcţii.

"Targetul (pentru anul 2022, n.r) a fost 50. Nu a fost atins, ne-a afectat războiul, pentru că lucrările la şantiere - cum este cel din Olteniţei, cum este cel din Pantelimon - erau toate premisele să înceapă în februarie 2022 şi au început în iulie-august, pentru că nu a existat conductă. În 2023 - 50 de kilometri (este obiectivul, n.r.). Anul acesta vor fi mult mai multe şantiere, deci în afară de cele pe care se lucrează - cum este cel din Ferentari pe care estimăm să-l terminăm în aprilie; cele două deschise, Olteniţei şi Pantelimon, care de asemenea vor fi închise în 2023; mai este cel din faţa Guvernului, care merge până pe Mihalache (...) - se va mai deschide un şantier în Colentina şi se vor mai deschide cinci şantiere pe cele cinci contracte care au fost atribuite cu fonduri europene. Deci o să avem cam spre zece şantiere mari anul acesta, spre deosebire de trei, anul trecut", a precizat edilul general

Calitatea serviciului de termoficare a scăzut între anii 2011-2020, în condiţiile în care în această perioadă nu a fost alocat necesarul de 2,5 miliarde de lei, a mai precizat Nicuşor Dan.

"E uşor să fii populist şi să nu plăteşti serviciile. Într-o conferinţă de presă anterioară am prezentat un grafic cu anii din 2011 până în 2020 şi cu banii care nu s-au dat pe termoficare: 2,5 miliarde de lei. Şi asta a făcut ca an de an, din 2011 până în 2020, calitatea serviciului să fie tot mai proastă. Ca să faci ca oamenii să aibă căldură şi apă caldă - şi acum se simte că iarna asta e mai bună decât iarna trecută şi e mult mai bună decât acum două ierni - ca să faci asta, trebuie să pui bani. Şi noi am pus bani şi am şi majorat contribuţia pe care bucureştenii o pun din aceşti bani, fiind în continuare printre oraşele în care locuitorii plătesc cel mai puţin pe termie", a adăugat el.

Nicuşor Dan a mai precizat că în acest an situaţia sistemului de termoficare este mai bună decât în ultimii doi ani.

"Sunt avariile care sunt generate de nişte populişti care nu au alocat bani necesari la momentul potrivit, ani de zile. Sunt avarii pe care le remediem, pe care le-am remediat în parte în ultimii doi ani şi e mai bine decât iarna trecută. Parametrul cel mai clar pentru calitatea serviciului este câtă apă se pierde. Şi se pierde mai puţină apă procentual decât în luna similară a anului trecut. Şi mai puţină decât în luna similară de acum doi ani", a mai spus primarul.

