Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă, despre criza combustibililor, soluțiile pe care le are statul român de a ține în frâu scumpirile și riscul raționalizării. Președintele a explicat că sunt două chestiuni distincte: aprovizionarea și prețul.

„În discuția de ieri, de la Cotroceni, am discutat de procurare, de posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piață, nu suntem acolo… România este într-o poziție ceva mai bună decât țări alte țări europene, pentru că are o parte din producție internă, pentru că are o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte. Ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost, așa cum, în fine, s-a relatat în presă, că în momentul acesta nu este o urgență pentru România”, a explicat Nicușor Dan.

În același timp, însă, președintele a subliniat că la fel cum există scenarii de criză pentru gaze sau energie electrică, se lucrează „la un scenariu de criză pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol.”

În ceea ce privește prețurile, „sunt mulți factori pe care noi nu-i putem controla. În momentul de față, de exemplu, a început o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz”, a afirmat șeful statului. Nicușor Dan a subliniat însă că în ipoteza în care lucrurile continuă în această direcție, „o să avem o presiune mare pe preţ, să zicem, 2-3 luni de acum şi o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze, aşa cum a făcut-o zilele trecute. Dar, aşa cum am spus, sunt mulţi factori şi o să vedem văzând şi făcând”.

