Noi probleme pe Arena Naţională. Noul gazon, montat pentru meciul România-Serbia, nu a rezistat nici trei săptămâni

Arena Naţională tinde să intre în Cartea Recordurilor. În cei 7 ani de la inaugurare, gazonul a fost schimbat de nouă ori. Şi nici acum n-a fost cu noroc.

Totuşi, municipalitatea anunţă că gazonul nu va fi schimbat, iar firma care se ocupă de întreţinerea sa nu va primi bani în plus pentru refacerea suprafeţei de joc.

Noul gazon, montat pentru meciul România-Serbia, nu a rezistat nici trei săptămâni.

Suprafaţa de joc de pe Arena Naţională a fost deteriorată în urma competiţiei Cupa Centenarului. Peste 200 de echipe de copii au disputat aici meciuri în fiecare zi timp de 5-6 ore.

Competiţia a durat patru zile, timp în care mii de copii au călcat în picioare gazonul de 100.000 de euro.

Nicolae Dică, antrenor FCSB: „E incredibil, nu am jucat două luni ca să fie gazon bun, am jucat cu Voluntari şi acum, după o săptămână să arate aşa, ne iau la mişto cei care se ocupă de Arenă”.

Gheorghe Mulțescu - antrenor Astra Giurgiu: „Nu e posibil aşa ceva, dar probabil că ne întoarcem cu...ne întoarcem la Daciada”.

Duminică, arena va găzdui derbiul Dinamo-FCSB. Alb-roşiii scot din buzunar 13.000 euro plus TVA a închiria stadionul.

Mihai Stoica - director sportiv FCSB: „Aproape 30 de ani au trecut de la Revolutie si asustam la o mare bataie de joc nu inteleg dc pe un stadion pe care noi platim sume exorbitante, nu putem juca in cele mai bune conditii In vara vor fi mari concerte , noi daca vom juca in comp europene va trebui sa ne rugam de cei de la Giurgiun sa ne gazduiasca

Trupa americană Metallica va susţine un concert pe Arena Naţională în august 2019, în plin sezon competiţional. Niciun an mai târziu, pe cel mai mare stadion din ţară se vor juca patru meciuri din cadrul Euro 2020.

PMB: Gazonul de pe Arena Naţională nu va fi schimbat, iar lucrările de întreţinere se realizează fără costuri suplimentare

”Referitor la informaţiile care circulă în spaţiul public, legate de starea gazonului Arenei Naţionale, Primăria Municipiului Bucureşti face următoarele precizări: În prezent, societatea care întreţine gazonul pe Arena Naţională efectuează proceduri uzuale de întreţinere în urma evenimentelor care au avut loc în ultima perioadă, respectiv tunderea acestuia şi eliminarea materialului vegetal vătămat sau mort pentru pregătirea solului în vederea însămânţarii, refacerii, menţinerii densităţii şi omogenităţii gazonului. Gazonul nu va fi schimbat, iar lucrările de întreţinere se realizează fără costuri suplimentare.

În ceea ce priveşte turneul de fotbal pentru copii, "Cupa Centenarului Marii Uniri", care s-a desfăşurat pe Arena Naţională, menţionăm că la acest eveniment au participat peste 3.500 de copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani, din România şi Republica Moldova, majoritatea din aceştia având pentru prima dată ocazia să joace sau chiar să vadă un stadion modern, care găzduieşte meciuri internaţionale. Considerăm că aprecierile conform cărora aceşti copii nu ar fi trebuit să joace pe Arena Naţională sunt neinspirate, mai ales că fotbaliştii profesionişti ar trebui să încurajeze tinerii sportivi să facă perfomanţă la cel mai înalt nivel", e comunicatul PMB.

Etichete:

,

,

,

,