Cinci jucătoare de fotbal iraniene au plecat din hotelul echipei din Australia, de teama persecuțiilor. Ample reacții internaționale

Data publicării:
Iran fotbal feminin
Foto: Profimedia
Pe fondul temerilor legate de siguranţa lor, cinci membre ale lotului feminin de fotbal iranian au părăsit hotelul echipei din Australia şi se află în prezent în siguranţă la poliţie.

Jucătoarele, care au jucat în Cupa Asiei feminină din Australia, se află în centrul unor apeluri tot mai numeroase pentru blocarea ieşirii lor din ţară de teama persecuţiilor în Iran, anunță CNN Sports, preluat de News.ro.

Înainte de primul lor meci de luni, jucătoarele au tăcut în timpul imnului naţional iranian, un gest pe care nu l-au explicat, dar care a fost interpretat de unii intransigenţi din Iran ca un semn de trădare.

Surse au declarat pentru CNN Sports că au fost forţate să cânte imnul naţional înaintea celui de-al doilea meci de joi, iar duminică, înaintea înfrângerii cu 2-0 în faţa Filipinelor, au cântat din nou imnul şi au făcut un salut militar.

După înfrângerea suferită duminică în ultimul meci al turneului, suporterii s-au înghesuit în jurul autocarului echipei, strigând la poliţie să „salveze fetele noastre” în timp ce acesta se îndepărta.

Hadi Karimi, un avocat pentru drepturile omului şi membru al comunităţii iraniene locale, a declarat că suporterii din afara autocarului puteau vedea clar cel puţin trei jucătoare din interior făcând semnul internaţional cu mâna pentru ajutor.

Cu toate acestea, o sursă apropiată echipei şi-a exprimat scepticismul că membrii echipei ar şti ce reprezintă semnul.

Situaţia dificilă a femeilor l-a atins pe Reza Pahlavi, fiul şahului demis al Iranului, care s-a alăturat şi el apelurilor adresate guvernului australian de a le asigura siguranţa, avertizând într-o postare pe X că se vor confrunta cu „consecinţe grave” dacă se vor întoarce în Iran.

Echipa feminină a Iranului a participat la Cupa Asiei feminine din Australia, într-o săptămână de frământări pentru ţara sa, pe măsură ce conflictul cu SUA şi Israelul escaladează şi în ţările vecine.

Craig Foster, un fost avocat internaţional australian şi avocat al drepturilor omului, a declarat că „o gamă vastă de organizaţii” au încercat să vorbească cu femeile în timpul şederii lor în Australia, dar li s-a refuzat oportunitatea.

„Niciun grup de sportivi nu ar trebui să fie vreodată ţinut ostatic de propria federaţie membră şi să i se refuze accesul la reţele de sprijin externe”, a spus el.

El a spus că, deoarece jucătoarele au fost eliminate din competiţie, Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) are responsabilitatea pentru siguranţa lor.

„Primul lucru pe care comunitatea fotbalistică australiană îl solicită este să le acorde jucătoarelor acces la reţele de sprijin sigure şi adecvate din punct de vedere cultural, astfel încât să îşi poată exprima în mod privat şi confidenţial dacă se simt în siguranţă şi ce ar dori să se întâmple”, a adăugat el.

 

 

