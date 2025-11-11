Carburanții s-au scumpit din nou. La benzinăriile mai scumpe, motorina a ajuns să coste peste 8 lei litrul. În ultima lună, prețul litrului de motorină a urcat cu 0,44 lei. Transportatorii sunt primii afectați, ceea ce înseamnă scumpiri la raft.

După o scădere a prețului în luna august, toamna a venit din nou cu scumpiri la pompă la mai multe stații din țară. Marți, prețurile au trecut de 8 lei pentru un litru de motorină, iar în cazul benzinei prețul depășește 7,50 lei, în funcție de distribuitor.

Cele mai mari scumpiri se înregistrează la motorină. Prețul mediu al unui litru a crescut cu 3,1%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 12 lei mai mult decât acum 30 de zile.

În cazul benzinei, comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru s-a majorat cu 1,3%, ceea ce înseamnă 5 lei în plus la un plin mediu de 50 de litri, conform unei analize peco-online.ro.

Scumpiri de carburant se înregistrează și în Ungaria și Bulgaria, iar specialiștii spun că de vină ar putea fi importurile mari de țiței ale unor țări, dar și sancțiunile americanilor pentru Rusia în ceea ce privește producția de petrol.

„Este îngrijorător față de salariile pe care le avem față de Occident. În fiecare zi trebuie să te gândești ce faci”, spune un bărbat.

„S-a scumpit deja din ce în ce mai mult. Pentru că se scumpește destul de des nu simțim așa, dintr-o dată”, mai afirmă un alt bărbat.

„Nu prea observ pentru că tot timpul se scumpește. Adică mi se pare inutil să fac un calcul. Nu mă ajută cu nimic. Ar trebui doar să-mi fac o grijă în plus”, mai declară încă un bărbat.

