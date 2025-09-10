Live TV

Oana Țoiu, despre dronele doborâte în Polonia: „Încălcările spaţiului aerian al Aliaţilor sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”

Oana Țoiu și Radosław Sikorski. Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, miercuri, că încălcarea spaţiului aerian al Poloniei ”este inacceptabilă” şi apreciază că bombardamentele ruseşti în imediata apropiere a NATO ”sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”.

”Încălcarea spaţiului aerian al aliatului şi partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia şi sprijinim coordonarea strânsă între aliaţi pentru adoptarea măsurilor adecvate. Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranităţii statelor şi a dreptului internaţional”, a scris, miercuri, ministrul român de Externe pe reţeaua X.

Potrivit Oanei Ţoiu, ”continuarea bombardamentelor ruseşti în imediata apropiere a NATO şi încălcările repetate ale spaţiului aerian al Aliaţilor sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”.

”Cu peste un secol în urmă, în 1921, România şi Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa. De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înţelegerea pe care o împărtăşim în ceea ce priveşte ameninţările din regiunea noastră. Vom colabora între noi şi cu aliaţii noştri pentru a ne asigura securitatea spaţiului aerian şi suveranitatea”, a mai transmis Ţoiu.

Şi ministrul de Apărare, Ionuţ Moşteanu, a reacţionat, miercuri, după încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei, dar şi preşedintele Nicuşor Dan.

Premierul polonez Donad Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopţii au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian al ţării.

