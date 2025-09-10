Live TV

Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Cel puțin 10 drone lansate de Rusia au intrat în Polonia. Una a lovit o clădire rezidențială 

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, miercuri, despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, că este o „violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. „Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, mai transmite acesta. 

„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei.  

România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, arată mesajul lui Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Cel puțin 10 drone lansate de Rusia au intrat în Polonia. Una a lovit o clădire rezidențială 

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa. 

Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei.  

Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise, imediat după escaladare, fiind redeschise ulterior. 

Presa locală anunță că o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din regiunea Lublin, anunță Reuters. 

Reacții au venit și din țara vecină, Ucraina. Încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu drone rusești reprezintă „un nou nivel de escaladare”, afirmă președintele Volodimir Zelenski. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat acțiunile Rusiei, cataligându-le drept o „încălcare imprudentă și fără precedent” a spațiului aerian al Poloniei. Ea afirmă că peste 10 drone rusești Shahed au intrat în Polonia. 

Editor : Alexandru Costea

