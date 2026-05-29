Patronatul Industriei de Apărare: „Incidentul grav de la Galaţi ne-a arătat golul din apărarea noastră”

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos
Patronatul Industriei Române de Apărare - ROMDEF cere revizuirea urgentă a procedurilor de achiziţii de apărare, după ce o dronă s-a prăbuşit la Galaţi, în noaptea de joi spre vineri, cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe şi rănind două persoane.

„ROMDEF cere revizuirea urgentă a procedurilor de achiziţii, care să scurteze ciclul extrem de lung şi care să permită înzestrarea rapidă a Armatei cu sisteme moderne de tipul drone, anti-drone şi echipamente de război electronic pentru zonele de graniţă şi obiectivele strategice, precum şi de un cadru permanent, instituţionalizat de dialog între stat şi industria privată de apărare”, se arată într-un comunicat transmis al organizației patronale, citta de Agerpres.

Patronatul consideră că „nu este un accident izolat, ci un avertisment: România, stat membru NATO şi UE, are nevoie urgentă de o capacitate reală de apărare împotriva ameninţărilor aeriene de joasă altitudine”.

„Incidentul grav de la Galaţi ne-a arătat golul din apărarea noastră. Nu este o problemă de curaj sau de profesionalism al militarilor - este o problemă de sistem. România nu mai are nevoie de promisiuni, ci de viteză: viteză în decizie, viteză în achiziţii şi deschidere reală către companiile care au deja soluţii. Industria privată de apărare poate contribui responsabil şi rapid, dacă i se oferă cadrul de a o face”, a declarat Cătălin Podaru, preşedinte ROMDEF, citat în comunicat.

Conform organizaţiei, soluţia este urgentarea achiziţiei şi amplasării de sisteme de apărare în zonele de graniţă şi în jurul obiectivelor strategice - de la judeţele din proximitatea frontierei până la infrastructura critică precum centrala de la Cernavodă. Aceste capabilităţi există, inclusiv în industria românească privată, însă ritmul în care statul le poate contracta şi opera rămâne principalul obstacol.

ROMDEF cere constituirea imediată a unui Consiliu Consultativ Permanent, un mecanism instituţionalizat care să reunească structurile de forţă, CSAT, Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului împreună cu operatorii privaţi din domeniul apărării.

„Astăzi, întâlnirile dintre autorităţi şi companii sunt sporadice şi mai degrabă informale, fără un cadru care să le impună rigoare, rezoluţii clare şi paşi de urmat. Este nevoie de o deschidere mult mai mare a instituţiilor publice către mediul privat, care are soluţii - printr-un mecanism cu mandat clar, întâlniri periodice şi rezultate măsurabile”, se arată în comunicat.

Potrivit Patronatului Industriei Române de Apărare, în prezent, ciclul de la identificarea nevoii până la achiziţia efectivă durează între 2 şi 5 ani, între identificarea nevoii operaţionale şi achiziţia efectivă a unui sistem, fiind incompatibil cu ritmul ameninţărilor de la frontiera estică a NATO.

„Statele europene partenere - în special cele de pe flancul estic - au accelerat dramatic, în ultimii ani, ciclurile de achiziţie pentru capabilităţi defensive, fără să îşi compromită rigoarea procedurală. Diferenţa nu este teoretică: în ultimii cinci ani, doar în zona de război electronic au fost anulate mai multe licitaţii, timp în care nevoia operaţională a rămas neacoperită. Modernizarea cadrului de achiziţii publice sectoriale, astfel încât să reflecte realităţile geopolitice, capacităţile şi ritmul industriei, este condiţia fără de care nicio capabilitate, oricât de disponibilă, nu ajunge la timp în teren”, precizează organizaţia.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit la Galaţi, cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe şi rănind uşor două persoane.

