În această dimineață au loc 12 percheziții în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Suceava, Oradea și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta vizează afaceri din domeniul achizițiilor auto, iar prejudiciul este estimat la aproape 6 milioane de euro, echivalentul a circa 30 de milioane de lei.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția a 2-a desfășoară, în această dimineață, 12 percheziții în șase județe.

Din informațiile digi24.ro, trei persoane sunt vizate în ancheta care privește afaceri din domeniul achizițiilor auto. Prejudiciul estimat este de aproximativ 29 de milioane de lei, adică aproape 6 milioane de euro.

Anchetatorii caută documente și alte probe care să susțină acuzațiile formulate, urmând ca, pe parcursul zilei, să aibă loc și primele audieri.

Editor : Ș.A.