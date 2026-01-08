Peste 170 de angajaţi Minprest vor fi concediaţi după restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele ameninţă cu proteste

Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest anunţă că, începând cu luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA a notificat oficial intenţia de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze. Măsura vine pe fondul planului de restructurare al Complexul Energetic Oltenia, care presupune închiderea unor cariere miniere şi reducerea cheltuielilor.

Potrivit sindicaliştilor, deciziile lovesc direct în salariaţii Minprest, deşi aceştia „nu poartă nicio vină pentru situaţia creată”.

Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest au susținut, într-un comunicat de presă transmis joi, 8 ianuarie, că disponibilizările sunt consecinţa unui management defectuos şi a unor politici publice aplicate „fără discernământ social”.

„Se taie de la cei care muncesc, dar se menţin privilegii şi funcţii inutile. Am transmis, în mod repetat, Ministerul Energiei şi conducerii CE Oltenia propuneri concrete pentru reducerea impactului social, inclusiv diminuarea drastică a numărului de pensionari menţinuţi pe funcţii TESA. Aceste propuneri au fost ignorate”, se arată în comunicat.

Sindicatul consideră „inacceptabil” ca, într-o companie de stat, să fie protejate structuri administrative supradimensionate şi pensionari reangajaţi, în timp ce angajaţi activi, cu familii şi obligaţii, sunt trimişi în şomaj.

Reprezentanţii Alfa Minprest subliniază că dialogul social a fost tratat cu superficialitate, deşi au fost formulate soluţii „clare şi realiste” pentru reducerea numărului de concedieri.

Explicaţiile AJOFM Gorj

Directorul Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Romeo Chiriac, a declarat, pentru AGERPRES, că motivul principal al concedierilor este renunţarea, începând cu 2026, de către CEO la o parte dintre serviciile prestate de Minprest.

Este vorba despre servicii de mentenanţă, asistenţă tehnică, întreţinere şi reparaţii linii de cale ferată, curăţenie interioară şi întreţinerea centralelor termice.

„La acest moment, Minprest are 1.003 salariaţi, dintre care 984 activi. Începând cu ianuarie 2026, urmează să concedieze 170 de persoane prin concediere colectivă şi să înceteze contractele pentru alţi 125 de angajaţi cu contracte pe perioadă determinată. În termen de zece zile calendaristice, sindicatele pot veni cu propuneri”, a precizat Romeo Chiriac.

Sindicatul ameninţă cu proteste

În acest context, Sindicatul Liber Alfa Minprest a avertizat că responsabilitatea pentru efectele sociale ale concedierilor aparţine în totalitate factorilor decizionali, conducerea CE Oltenia şi Ministerul Energiei.

Sindicaliştii au anunțat că nu vor accepta ca angajaţii Minprest să devină „victime tăcute” ale restructurării şi îşi rezervă dreptul de a declanşa acţiuni sindicale, proteste şi de a sesiza Guvernul României, instituţiile statului şi organismele europene.

Nemulţumirile nu sunt noi. În noiembrie 2025, aproximativ 300 de angajaţi ai Minprest au protestat în Târgu Jiu, principalul motiv fiind disponibilizările anunţate în cadrul societăţii.

