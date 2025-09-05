Polemică privind șoseaua care taie Pădurea Băneasa: „Avem nevoie de acces” / „Sunt și alte cartiere și nu vor drum prin Herăstrău”

Preşedintele Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, afirmă că locuitorii din acest cartier au nevoie de un acces direct către Bucureşti şi a precizat că, în urma unei furtuni din luna iulie, singura cale de acces a fost blocată mai bine de opt ore. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că sunt multe cartiere în Bucureşti cu un singur drum şi nu vor să taie în două Parcul Herăstrău pentru a avea două drumuri. Buzoianu a adăugat că ne aflăm în această situaţie deoarece dezvoltatorul imobiliar nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei dezbateri organizate de Ministerul Mediului cu privire la iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, dar şi al protestelor activiştilor de mediu faţă de existenţa unui drum de acces prin pădure pentru locatarii cartierului Greenfield.

În cadrul dezbaterii publice, preşedintele Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, a afirmat că locuitorii din cartier au nevoie de un drum de acces direct către Bucureşti.

„Susţinem deopotrivă protejarea pădurii Băneasa şi iubim pădurea Băneasa, dar avem o nevoie reală de un acces sigur, direct către oraşul din care facem parte. (...) Pădurea are un nivel de protecţie crescut prin triplă reglementare în acest moment. Există PUG Bucureşti, un spaţiu verde declarat V7 şi ordin de ministru, prin care a fost încadrată evidenţele silvice, ca fiind pădure-parc în anul 2020. Cu toate acestea, pădurea arată într-o stare deplorabilă în acest moment, iar întreţinerea acesteia fiind aproape imposibilă în lipsa unui cadru legislativ corespunzător, fapt care duce la blocaj în activitatea Romsilva”, a declarat Cătălin Diaconescu, potrivit News.ro.

El a precizat că în urma furtunii din iulie singurul drum de acces în cartier a fost blocat timp de opt ore.

„În urma acelei furtuni, pe lângă pădurea Băneasa, a suferit şi comunitatea. Noi am avut în urma evenimentului accesul blocat mai bine de opt ore. Pe singura cale de acces, Aleea Teişani, au căzut trei stâlpi de electricitate, fapt care a dus la imposibilitatea accesului, inclusiv a echipelor de la ISU, de intervenţii. A fost o situaţie tragică. Nu vreau să ne imaginăm ce ar însemna ca această situaţie tragică să se transforme într-un Colectiv 2 dacă pădurea Băneasa, spre exemplu, ar putea să ia foc. Suntem izolaţi de oraşul din care facem parte. Suntem izolaţi de oraşul în care plătim taxe şi impozite. Accesul în acest moment este către Ilfov. Noi nu avem un acces direct în oraşul din care facem parte”, a mai transmis preşedintele Greenfield – Băneasa.

El consideră că autorităţile locale sunt vinovate de această situaţie.

„Primăria Capitalei şi Primăria Sectorul 1, din punctul nostru de vedere, trebuie să găsească soluţii pentru asigurarea accesului, având în vedere că şi aceste instituţii sunt într-o oarecare măsură responsabile faţă de situaţia în care ne aflăm. De ce spun asta? Acest cartier a fost dezvoltat în urma unor avize şi autorizaţii şi pornind de la un PUZ care a fost aprobat de Primăria Capitalei, de Consiliul General şi ulterior de emiterea autorizaţiilor de către Primăria Sector 1 au ajutat, cu ghilimele de rigoare, dezvoltatorul să construiască acest cartier. Practic, sunt direct răspunzătoare aceste instituţii de situaţia în care noi, locuitorii, ne aflăm acum. Suntem blocaţi într-un cartier cu complicitatea autorităţilor publice locale care au permis dezvoltarea în această formă a cartierului fără să existe suficiente căi de acces”, a mai afirmat Cătălin Diaconescu.

Prezent la dezbatere, directorul companiei Impact, Dan Câmpeanu, a fost întrebat de Diana Buzoianu cât mai durează până când drumul din zona respectivă va putea fi legat de Centura Capitalei.

„Săptămâna aceasta au fost depuse la Primăria Sectorului 1 cele trei contracte de proiectare şi execuţie a celor trei drumuri prevăzute în PUZ. Pentru aceste trei accese avem capitalul financiar securizat. Există emis de Primăria Sectorul 1 certificatul de urbanism. Lucrăm intens pentru a obţine autorizaţia de construire şi a performa în cel mai scurt timp posibil toate cele trei căi de acces”, a explicat Dan Câmpeanu.

El a fost întrebat tot de ministrul Mediului care este calendarul pentru realizarea acestor lucrări.

„Din momentul obţinerii autorizaţiei de construire, mai mult de câteva luni de zile, durează mai mult partea de securitate feroviară, dar aş spune şase luni”, a răspuns Dan Câmpeanu.

Diana Buzoianu a declarat că proiectul imobiliar din zona respectivă nu trebuie să înainteze până când nu va fi finalizat accesul în Centura Capitalei.

„Acel proiect imens, din punctul meu de vedere, nu mai trebuie să înainteze nici măcar un centimetru până când nu se va face înţeparea în Centură. Nu ar trebui să mai existe posibilitatea să se construiască nimic acolo. Sunt nişte oameni care au făcut nişte averi colosale pe baza acelui cartier. V-au condamnat şi pe dumneavoastră că sunteţi închişi într-un cartier, nu aveţi decât un drum de ieşire, dar să ştiţi că nu sunteţi singurul cartier din Bucureşti, sunt foarte multe cartiere prin Bucureşti care nu au decât un drum şi nu vor să taie, de exemplu Herăstrăul în două ca să ajungă să aibă două drumuri. Deci există totuşi această situaţie în care astăzi noi suntem puşi într-un context absolut îngrozitor, pentru că dezvoltatorul imobiliar nu şi-a îndeplinit încă obligaţiile”, a afirmat Diana Buzoianu.

