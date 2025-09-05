Live TV

Dezbatere privind interzicerea accesului auto în pădurea Băneasa. Platforma Centura Verde cere aplicarea legii: „Pe aici nu se trece”

masini la bariera pe un drum forestier si un alergator
Activiștii de mediu cer interzicerea accesului auto în Pădurea Băneasa. Sursă foto: Platforma Centura Verde
„Pădurea Băneasa trebuie să rămână o oază de linişte” 26.000 ha de pădure

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează azi o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde îi cere ministrei Diana Buzoianu să aplice legea Codului Silvic, care interzice accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa. Scandalul a apărut după ce Direcţia Silvică Ilfov a încheiat un contact cu un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator.

Dezbaterea de la Ministerul Mediului va fi organizată azi, între orele 14:00 și 16:00, și va avea două secțiuni: în prima parte, discuțiile se vor concentra asupra dialogului instituțional cu reprezentanții autorităților publice, ai instituțiilor cu responsabilități directe, precum și ai societății civile și comunităților locale, iar în cea de-a doua, vor fi prezentate întrebările, observațiile și propunerile participanților la eveniment, potrivit unui anunț pe site-ul Ministerului Mediului.

Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde îi cere ministrei Diana Buzoianu respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului, potrivit unui comunicat al platformei.

„Platforma consideră că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, împreună cu instituţiile aflate în subordinea sa – Garda Forestieră şi Romsilva – au obligaţia de a gestiona Pădurea Băneasa, componentă a Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov, într-un mod care serveşte interesul public”, se arată în comunicatul citat.

„În Pădurea Băneasa se joacă, chiar acum, viitorul sustenabil şi just al Bucureştiului. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este «Pe aici nu se trece»”, afirmă activistul de mediu Alex Găvan, fondatorul Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde şi preşedintele Fundaţiei Centura Verde.

„Pădurea Băneasa trebuie să rămână o oază de linişte”

În opinia activiștilor, deschiderea discreţionară, realizată recent, a unui drum aflat în fondul forestier pentru traficul auto înseamnă, de fapt, transferarea unor costuri aferente dezvoltării cartierului Greenfield, de la operatorul privat, în contul fiecărui cetăţean al Bucureştiului.

„În acelaşi timp, această măsură alterează experienţa recreativă, duce la fragmentarea pădurii, afectează integritatea habitatelor naturale şi instituie un precedent periculos, susceptibil de a fi invocat şi replicat la nivel naţional”, spun reprezentanţii platformei.

Ei admit că nevoia locuitorilor din Greenfield de a avea acces decent la cartierul lor este legitimă şi trebuie acoperită prin îndeplinirea obligaţiilor legale ale dezvoltatorului imobiliar în legătură cu realizarea de căi corespunzătoare de acces în cartier, nu prin încălcarea prevederilor Codului Silvic, care nu permite deschiderea acestui drum pentru circulaţia auto.

„Pădurea Băneasa trebuie să rămână o oază de linişte, relaxare şi sănătate pentru toţi locuitorii Bucureştiului şi un sanctuar pentru viaţa sălbatică”, consideră reprezentanţii platformei.

„Păstrarea integrităţii acestei păduri emblematice pentru istoria Capitalei este o chestiune care nu ar trebui să ridice niciun fel de dilemă, niciunui politician, cu atât mai mult doamnei ministru al Mediului, cunoscută pentru activitatea sa pro natură. Legea este lege pentru toată lumea, şi, fără excepţie, trebuie respectată şi aplicată. Iar doamna ministru, prin prerogativele pe care le deţine, poate acţiona pentru ca acest lucru să se şi întâmple. Fragmentarea pădurii Băneasa este contrară intereselor pe termen scurt, mediu şi lung ale locuitorilor oraşului. Disputa nu este despre un simplu drum de acces, deschis abuziv, ci despre calitatea vieţii în Capitală şi în marile aglomerări urbane, despre dreptul nostru la sănătate, aer curat şi recreere, despre un oraş bun de trăit”, a declarat Alex Găvan, citat în comunicat.

26.000 ha de pădure

„Pădurea Băneasa este un bun public şi aşa trebuie să rămână. Orice discuţie despre conservarea ultimei păduri din Bucureşti trebuie să plece de la interzicerea traficului auto din interiorul pădurii. Cerem ministrului Mediului să nu permită excepţii de la respectarea Codului Silvic pentru interesul privat al unor dezvoltatori imobiliari neserioşi, în detrimentul majorităţii bucureştenilor. Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureştenilor în Centura Verde Bucureşti-Ilfov, la pas sau cu bicicleta, şi trebuie să rămână un spaţiu natural ferit de praf, claxoane şi gaze de eşapament”, a declarat Ciprian Gălușcă, director executiv al Fundației Centura Verde.

În urma prevederilor introduse de Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” în noul Cod Silvic, pădurilor din Bucureşti-Ilfov li s-a redat rolul social şi de protecţie. Partea din Băneasa ce aparţine de Ilfov a fost exceptată de orice tăieri în scop comercial şi reprezintă, împreună cu toate celelalte păduri din judeţ - însumând aproximativ 26.000 de hectare, de asemenea ocrotite - fundamentul viitoarei Centuri Verzi Bucureşti-Ilfov (CVBI), se mai arată în comunicatul platformei, care amintește că Diana Buzoianu, în calitate de deputat, a fost co-autoare a amendamentelor legate de Centura Verde Bucureşti-Ilfov.

Citește și: Mircea Fechet cere rezilierea contractului care transformă Pădurea Băneasa într-o „autostradă a privilegiaților”

