Exclusiv Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu parlament
Sorin Grindeanu. Inquam Photos / George Călin
„Lasă, să fie”. Cum a strâns PSD semnături în avans  Grindeanu, în urmă cu o săptămână: PSD nu face majoritate cu AUR Simion face apel pentru susținerea moțiunii 

Decizia PSD de a merge alături de AUR împotriva cabinetului Ilie Bolojan a fost ținută secret până în ultimul moment. Doar trei oameni din conducere știau care e următoarea mutare, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro, în timp ce alți lideri și parlamentari au aflat din presă despre moțiunea de cenzură comună.

Strategia PSD a fost discutată într-un cerc restrâns, format din trei persoane: Sorin Grindeanu, președintele partidului, Claudiu Manda, secretarul general, și Marian Neacșu, până de curând vicepremier.

Anunțul făcut luni dimineață de Marian Neacșu, alături de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, i-a luat prin surprindere pe mulți dintre social-democrați, inclusiv unii lideri din forurile de conducere.

Decizia a fost făcută publică chiar în timp ce președintele Nicușor Dan discuta, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor din coaliție, în încercarea de a găsi o soluție pentru ieșirea din criza politică.

„Am aflat din presă”, a declarat unul dintre liderii partidului pentru Digi24.ro, care descrie o atmosferă tensionată în interiorul formațiunii.

„Noi știam că nu bem șampanie cu AUR”, a spus un alt reprezentant al partidului.

Într-o intervenție la Digi24, și primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a declarat că a aflat din presă despre acordul PSD-AUR. 

„Am citit și eu pe agențiile de presă”, a spus el.

„O spun de la început, o victorie alături de AUR va fi o mare înfrângere pentru PSD”, a mai avertizat acesta.

„Lasă, să fie”. Cum a strâns PSD semnături în avans 

Potrivit unor surse din partid, PSD a început să strângă semnături de la parlamentari cu aproximativ o săptămână înainte, pentru o eventuală moțiune de cenzură.

Parlamentarilor nu li s-a spus însă că semnăturile ar putea fi folosite pentru un demers comun cu AUR.

„Ni s-a spus că e bine să le avem, pentru o eventuală moțiune sau o lege urgentă”, a declarat unul dintre parlamentarii PSD.

Un alt lider a explicat că strângerea de semnături în avans este o practică des întâlnită: „Pe modelul, lasă, să fie!”, a declarat acesta.

Începând cu ora 14:00, liderii PSD se vor reuni într-o ședință a Biroului Politic Național.

Grindeanu, în urmă cu o săptămână: PSD nu face majoritate cu AUR

Anunțul PSD-AUR a venit în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a promis în repetate rânduri că formațiunea sa nu va face o alianță cu partidul condus de George Simion.

În urmă cu o săptămână, acesta vorbea într-un interviu la Radio România Actualități despre lucrurile care îi despart pe social-democrați de partidul lui George Simion.

„În această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene (...) Am fost și suntem susținători a ceea ce înseamnă Ucraina. Agresiunea Rusiei în Ucraina cred că e un lucru care diferențiază fundamental PSD, modul în care tratăm, PSD și AUR, această agresiune”, declara el.

Simion face apel pentru susținerea moțiunii 

George Simion a făcut luni apel la toate forţele politice să susţină demersul AUR, având în vedere că voturile celor două partide nu sunt suficiente pentru a demite Guvernul Bolojan.

„Noi dialogăm cu toţi actorii politici, este timpul să ajungem la reconciliere naţională, este timpul să înţelegem că primează interesul cetăţenilor şi firmelor româneşti. Nu interesele de partid. De aceea ne punem în spatele poporului român şi vom face exact ceea ce am promis alegătorilor noştri. Alţi actori publici, alţi actori politici, precum Nicuşor Dan, nu-şi respectă electoratul şi fac alte jocuri şi acţionează în alt sens decât au spus în mod repetat.

Noi în mod repetat am spus că vom depune această moţiune, că votăm orice moţiune. Fac un apel la toţi parlamentarii, indiferent de coloratură, să înţeleagă faptul că suntem într-o criză, că în primul şi în primul rând trebuie să reconstruim economia. În acest sens vom avea un pachet de legi adresat companiilor româneşti şi antreprenorilor români, pe care vrem să îl trecem rapid, cum am văzut că alte legi antinaţionale au trecut rapid prin Camera Deputaţilor şi prin Senat. Cerem respect pentru partidul AUR, pentru votanţii AUR, pentru toate opţiunile politice. Doar aşa putem oferi noi, la rândul nostru, respectul cuvenit”, a declarat George Simion.

Calculele parlamentare arată că PSD și AUR au nevoie de voturi și de la S.O.S și POT ca să fie majoritari.

La Camera Deputaților, PSD și AUR adună 156 de aleși, în timp ce la Senat încă 64. În total, ar avea 220 de voturi în cazul unei moțiuni de cenzură, iar ca demersul să treacă este nevoie de cel puțin 233.

Cu alte cuvinte, un rol important vor juca și partidele mici din Opoziție. S.O.S mai are 15 parlamentari la Camera Deputaților, POT are 16, iar grupul PACE de la Senat are încă 12 aleși. La aceștia se mai adaugă și parlamentarii neafiliați, care ar putea fi convinși.

Istoricul voturilor din Parlament arată că unii aleși ai Opoziției și-au mai dat în trecut votul pentru proiecte venite de la Palatul Victoria.

Cel mai recent exemplu este bugetul pentru anul 2026. Deși a primit numeroase critici, iar AUR s-a poziționat clar împotriva acestuia, proiectul cabinetului Bolojan a trecut și cu voturi de la SOS, POT și neafiliați, pe lângă voturile Coaliției de guvernare.

 

