Liderul George Simion a anunțat luni seară că AUR nu va vota Guvernul propus de Adrian Veștea dacă președintele Nicușor Dan nu oferă „clarificări” până la ora 21:30. Declarația a fost făcută după negocierile purtate la sediul partidului, unde premierul desemnat a mers pentru a căuta susținerea necesară în Parlament.

Veștea a declarat, la ieșirea de la discuții, că a abordat cu liderii AUR mai multe „măsuri economice”, în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv.

Simion: „AUR nu votează Guvernul Veștea”

George Simion a spus că întâlnirea cu premierul desemnat reprezintă „un pas spre normalitate”, însă a subliniat că formațiunea sa nu poate susține în acest moment Cabinetul propus.

„În această seară, la sediul Partidului AUR a venit premierul desemnat de Nicușor Dan (...) E un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament să fie consultat, să fie întrebat. Avem restricții din partea Președintelui Republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicușor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un Guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR”, a declarat Simion.

Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi, de la 21.30.

Liderul AUR a lăsat însă deschisă posibilitatea unei alte formule de guvernare, dacă actuala nominalizare va fi retrasă.

„Dacă se va porni la o altă nominalizare, iar un alt om va ajunge premier, săptămâna asta, România trebuie să fie condusă. Nu se poate așa ceva. Avem un guvern demis”, a mai spus acesta.

„AUR nu e parte a problemei, e parte a soluției”

George Simion a precizat că, în discuțiile cu Adrian Veștea, a adus în prim-plan problemele economice și dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri.

„Înainte de toate, în țară se trăiește din ce în ce mai greu. Am pus în timpul discuțiilor cu Veștea subiectul antreprenorilor români. Ne interesează fiscalitatea”, a afirmat liderul AUR.

Acesta a insistat că partidul său vrea să participe la guvernare și că nu urmărește funcții, ci implementarea programului politic.

„AUR nu e parte a problemei, e parte a soluției. Am vrut să oferim premier propus de AUR, vrem să facem parte din guvernare. Vedem un prim pas de normalitate, dar avem de parcurs alți pași importanți. Suntem dispuși să facem eforturi, însă dacă la 21:30 nu vom avea reacții corespunzătoare. (...)

Vrem să scoatem țara din criză. Noi nu am cerut funcții. Nu am vrut ministere, am vrut implementarea soluțiilor de care AUR vorbește de mult timp”, a mai declarat Simion.

Editor : Ș.A.