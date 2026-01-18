Deficitul bugetar nu poate fi rezolvat doar prin creșterea taxelor, impozitelor sau accizelor, avertizează Traian Băsescu. Fostul președinte susține că este nevoie și de reduceri de cheltuieli în sectorul public, fie prin salarii mai mici sau prin disponibilizări, pentru a evita o criză socială majoră.

„Marea problemă, marea problemă este că nu putem rezolva situația în care suntem prin creșteri de venit fără să facem și reduceri de cheltuieli. Asta înseamnă ori dat oameni afară, ori reduse salariile în sectorul bugetar și sunt trei zone în care poți să mai faci reduceri. Este greșit să crezi că vei reuși să rezolvi problema deficitului bugetar fără să faci reduceri de cheltuieli și să faci doar creșteri de taxe, impozite și accize”, a declarat Traian Băsescu, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Fostul președinte susține că soluția cu care a venit Ilie Bolojan poate „împinge lucrurile într-o criză socială”: „Și soluția abordată de premierul Bolojan e o soluție. Și-a asumat omul. Cresc salarii, cresc, dar împinge lucrurile în criza socială. Ori ferească Dumnezeu de o criză socială care să scoată 100.000 de oameni în Piața Victoriei sau 150.000 de oameni. Problema trebuie tratată cu multă grijă”.

Traian Băsescu a făcut o paralelă cu măsurile luate împreună cu premierul Emil Boc în criza economică din 2008. Atunci, pentru a evita șomajul masiv și tensiunile sociale, au redus salariile bugetarilor, dar nu au făcut disponibilizări.

„Eu, dacă vă aduceți aminte, împreună cu Boc, am stabilit că nu se fac disponibilizări. Din acest motiv a fost mare și procentul de reducere a veniturilor bugetarilor. Dar atunci, și pe fondul crizei economice, era riscul de creștere explozivă a șomajului. Am spus: Frate, decât să dăm zeci de mii de oameni în stradă, mai bine le dăm un salariu redus, dar le dăm un salariu și un loc de muncă pe care să-l aibă. Și după ce trece criza economică, vom vedea atunci”.

Editor : A.R.