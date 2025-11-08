Băsescu, despre dosarul de corupție în care apare numele lui Bolojan: „Șpaga era pentru partid, în niciun caz pentru premier”

Traian Băsescu a declarat vineri seară, la B1 Tv, că șpaga dată demnitarilor a devenit „un mod de viață în relaţia administraţie-comunitate de afaceri” și că „lucrurile par scăpate de sub control”. În ce privește dosarul de corupție în care apare numele lui Ilie Bolojan, fostul preşedinte consideră că mita lui Fănel Bogoș era pentru partid și nu pentru premier.

„În mod categoric, este un interes pentru contractele posibile în viitorul apropiat de la Ministerul Apărării şi, în mod cert, sunt destui care se ocupă să facă aşa-numitul un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari. Nu este un lucru nou, numai că acum se pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţie-comunitate de afaceri.

Se pare că este modalitatea în care se obţin contractele, pentru că s-a întâmplat cu frecvenţă prea mare: ieri-alaltăieri unul mergea în cabinet la premier cu promisiunea, probabil, că va da 1,5 milioane şpagă, eu cred că erau bani pentru partid, în niciun caz pentru premier. Iar astăzi aflăm de incidentul de la Ministerul Apărării. Lucrurile par scăpate de sub control, dacă vreţi să fiu foarte sincer. Şi foarte mulţi oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupţia la un nivel inimaginabil. Dar uite că se probează, ştiţi?”, a afirmat Traian Băsescu.

El a remarcat că „se pare că este o concentrare pe PNL” a anchetelor.

„Dar n-aş spune că DNA-ul este neapărat un instrument politic în preajma Congresului PSD. Mi-e greu să cred asta”, a adăugat fostul şef al statului.

Reamintim că șeful PNL Vaslui şi omul de afaceri Fănel Bogos s-au întâlnit pe 23 septembrie, la Palatul Victoria, și au avut o discuţie de 15 minute cu premierul Ilie Bolojan.

Fănel Bogoș este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, după ce ar fi vrut să obțină cu orice preț demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma deciziei date joi seara de Tribunalul Vaslui.

Avocatul lui Bogoș a declarat că decizia este incorectă şi că aceasta va fi contestată.

„Este o decizie incorectă din punctul meu de vedere, dar e opinia magistratului judecător, o luăm ca atare. Singura cale pe care o avem este să facem contestaţie, lucru pe care l-am şi făcut oral. Am declarat contestaţie, urmând, probabil săptămâna viitoare, să ne prezentăm în faţa Curţii de Apel Iaşi să ne susţinem argumentele. Clientul meu şi-a susţinut nevinovăţia. De altfel, judecătorul de drepturi, din elementele care au fost comunicate în sală, înţeleg că nu a validat cel puţin o parte din acuzaţii, cea cu privire la şantaj. Asta am dedus eu din pronunţarea orală, că a apreciat că nu sunt elemente care să justifice reţinerea aşa-zisului şantaj, dar celelalte două acuzaţii, cea legată de cumpărarea de influenţă şi folosirea influenţei de către factorul politic, ar fi suficiente pentru arestarea preventivă”, a spus acesta.

În acelaşi dosar mai multe persoane au fost plasate sub control judiciar, printre acestea numărându-se şi preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Editor : C.L.B.