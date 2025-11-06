Omul de afaceri Fănel Bogoș a fost arestat preventiv. Alți trei inculpaţi, puși sub control judiciar

Omul de afaceri Fănel Bogoș, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei date joi seara de Tribunalul Vaslui. Avocatul lui a anunțat că va ataca decizia.

După o şedinţă de judecată care a durat mai multe ore, instanţa a decis plasarea sub control judiciar a altor trei inculpaţi în acelaşi dosar, care fuseseră reţinuţi de DNA, informează Agerpres.

Apărătorul lui Bogoș a declarat că decizia este incorectă şi că aceasta va fi contestată.

„Este o decizie incorectă din punctul meu de vedere, dar e opinia magistratului judecător, o luăm ca atare. Singura cale pe care o avem este să facem contestaţie, lucru pe care l-am şi făcut oral. Am declarat contestaţie, urmând, probabil săptămâna viitoare, să ne prezentăm în faţa Curţii de Apel Iaşi să ne susţinem argumentele. Clientul meu şi-a susţinut nevinovăţia. De altfel, judecătorul de drepturi, din elementele care au fost comunicate în sală, înţeleg că nu a validat cel puţin o parte din acuzaţii, cea cu privire la şantaj. Asta am dedus eu din pronunţarea orală, că a apreciat că nu sunt elemente care să justifice reţinerea aşa-zisului şantaj, dar celelalte două acuzaţii, cea legată de cumpărarea de influenţă şi folosirea influenţei de către factorul politic, ar fi suficiente pentru arestarea preventivă”, a afirmat avocatul Daniel Atasiei, potrivit Agerpres.

Ce a spus despre vizita la Bolojan

Referitor la întâlnirea pe care clientul său a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, avocatul a precizat că a fost vorba despre o audienţă solicitată şi desfăşurată în mod legal.

Atasiei a subliniat că Fănel Bogoș nu este „un pericol public”, ci o persoană „care munceşte de dimineaţă până seara, încearcă să îşi salveze afacerea şi dă salarii la peste 1.000 de oameni”.

Omul de afaceri Fănel Bogoș, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor, a fost reţinut, miercuri seara, de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iaşi fiind acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Potrivit DNA, Fănel Bogoș ar fi promis şi ar fi remis sume de bani pentru promovarea în mod ilegal a intereselor financiare ale societăţii pe care o conduce.

În concret, conducerea ANSVSA ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să anuleze măsurile legale dispuse de către funcţionarii DSVSA Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul Fănel Bogos, să îl demită pe directorul executiv al DSVSA Vaslui şi să numească o persoană în conducerea DSVSA Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă.

Șeful PNL Vaslui, control judiciar

În acelaşi dosar mai multe persoane au fost plasate sub control judiciar, printre acestea numărându-se şi preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Mihai Barbu, care deţine şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, după ce, în scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Fănel Bogoș a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului cu înalţi funcţionari ai statului, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA.

