Băsescu, despre ieşirea din criză: „Președintele să nu mai tergiverseze. Are o solicitare ridicolă, să garanteze cineva 233 de voturi”

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că soluţia la criza politică actuală se află în Constituţie, iar Nicuşor Dan ar trebui să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru. „Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi”, a declarat Băsescu, precizând că solicitarea şefului statului ca partidele să-i prezinte o majoritate înaintea unei noi desemnări este în afara Constituţiei.

Traian Băsescu consideră că se poate ieşi din actuala criză politică respectând Constituţia: „Nu trebuie decât să fie aplicată Constituţia. Adică, domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru, un candidat care să meargă cu Cabinetul şi programul în Parlament. Dacă trece, foarte bine, ţara are guvern, dacă nu, se deschide şi o altă posibilitate de a regla situaţia politică: adică alegerile anticipate”, a spus fostul președinte la B1TV.

Băsescu a avertizat din nou că a doua cădere a unui eventual guvern în Parlament nu duce automat la alegeri anticipate.

„Este o opţiune pe care o are preşedintele, dar o opţiune care creează presiune asupra parlamentarilor să voteze responsabil când e vorba despre formarea unui nou guvern. Preşedintele poate să meargă pe urmă şi cu a treia, şi cu a patra propunere de prim-ministru. Nu-l obligă nimeni să dea curs procedurii de alegeri anticipate după cea de-a doua cădere în Parlament”, a mai arătat fostul preşedinte.

Traian Băsescu apreciază că „este mai sănătos să-ţi asumi o soluţie dată de Constituţie, decât una de genul celor asumate de domnul preşedinte: să ceară partidelor să-i dea o nominalizare care sigur face cvorumul de trecere în Parlament, adică 233 de voturi”.

„Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi. Numărul de voturi este determinat de votul din Parlament, în rest, politic, să-i spui preşedintelui: «Da, vă garantez că am 233 de voturi»…Chiar domnia sa a văzut ce înseamnă o asigurare politică. Dânsul a declarat că şi la Tomac şi la Veştea era convins că au 233 de voturi pe ceea ce vorbise cu unul sau altul dintre politicieni. Dânsul are o solicitare ridicolă, să i se garanteze că cineva are 233 de voturi. Garanţia nu poate fi obţinută decât după ce Parlamentul votează”, a declarat fostul preşedinte.

Acesta consideră că Nicuşor Dan „este în afara Constituţiei, pune o condiţie pe care Constituţia nu o prevede”.

Criza politică generată de moţiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan este departe de a fi rezolvată.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut până acum două desemnări de premier – Eugen Tomac şi Adrian Veştea, dar doar Guvernul Veştea a ajuns la vot în Parlament, dar nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Editor : Sebastian Eduard