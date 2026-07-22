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Băsescu, despre ieşirea din criză: „Președintele să nu mai tergiverseze. Are o solicitare ridicolă, să garanteze cineva 233 de voturi”

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traian basescu face declaratii
Fostul președinte Traian Băsescu susține că soluția pentru ieșirea din criza politică este respectarea Constituției, nu impunerea unor condiții suplimentare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că soluţia la criza politică actuală se află în Constituţie, iar Nicuşor Dan ar trebui să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru. „Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi”, a declarat Băsescu, precizând că solicitarea şefului statului ca partidele să-i prezinte o majoritate înaintea unei noi desemnări este în afara Constituţiei.

Traian Băsescu consideră că se poate ieşi din actuala criză politică respectând Constituţia: „Nu trebuie decât să fie aplicată Constituţia. Adică, domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru, un candidat care să meargă cu Cabinetul şi programul în Parlament. Dacă trece, foarte bine, ţara are guvern, dacă nu, se deschide şi o altă posibilitate de a regla situaţia politică: adică alegerile anticipate”, a spus fostul președinte la B1TV.

Băsescu a avertizat din nou că a doua cădere a unui eventual guvern în Parlament nu duce automat la alegeri anticipate.

„Este o opţiune pe care o are preşedintele, dar o opţiune care creează presiune asupra parlamentarilor să voteze responsabil când e vorba despre formarea unui nou guvern. Preşedintele poate să meargă pe urmă şi cu a treia, şi cu a patra propunere de prim-ministru. Nu-l obligă nimeni să dea curs procedurii de alegeri anticipate după cea de-a doua cădere în Parlament”, a mai arătat fostul preşedinte.

Traian Băsescu apreciază că „este mai sănătos să-ţi asumi o soluţie dată de Constituţie, decât una de genul celor asumate de domnul preşedinte: să ceară partidelor să-i dea o nominalizare care sigur face cvorumul de trecere în Parlament, adică 233 de voturi”.

„Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi. Numărul de voturi este determinat de votul din Parlament, în rest, politic, să-i spui preşedintelui: «Da, vă garantez că am 233 de voturi»…Chiar domnia sa a văzut ce înseamnă o asigurare politică. Dânsul a declarat că şi la Tomac şi la Veştea era convins că au 233 de voturi pe ceea ce vorbise cu unul sau altul dintre politicieni. Dânsul are o solicitare ridicolă, să i se garanteze că cineva are 233 de voturi. Garanţia nu poate fi obţinută decât după ce Parlamentul votează”, a declarat fostul preşedinte.

Acesta consideră că Nicuşor Dan „este în afara Constituţiei, pune o condiţie pe care Constituţia nu o prevede”.

Criza politică generată de moţiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan este departe de a fi rezolvată.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut până acum două desemnări de premier – Eugen Tomac şi Adrian Veştea, dar doar Guvernul Veştea a ajuns la vot în Parlament, dar nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Editor : Sebastian Eduard

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