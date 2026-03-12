Live TV

Bolojan cere soluții pentru blocarea schemelor „suveică” din ajutoarele pentru șomaj: „Aceleași persoane, subvenţionate de multe ori”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a cerut Ministerului Muncii să găsească soluţii pentru corectarea vulnerabilităţilor descoperite în funcţionarea unor scheme de sprijin pentru şomeri, subliniind că autorităţile nu mai pot continua să direcţioneze „bani publici către mecanisme de tip «suveică» doar pentru a se lua banii de la stat”.

„O economie construită pe baze sănătoase înseamnă, înainte de toate, reguli corecte şi bani publici cheltuiţi cu responsabilitate. Analizând cum funcţionează programele statului, am găsit abuzuri şi rezultate foarte slabe. Un exemplu vine din zona politicilor de ocupare a forţei de muncă prin care ar trebui să încurajăm oamenii să muncească şi companiile să creeze locuri de muncă reale, cu forme legale. Astfel, printr-o schemă de sprijin, angajatorii pot primi 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, dacă angajează persoane care au dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă: şomeri de mai mult de 6 luni sau cu vârsta de peste 45 de ani, părinţi care îşi cresc singuri copiii. În schimb, angajatorul are obligaţia să menţină persoana respectivă în muncă cel puţin 18 luni. În 2025 a fost subvenţionată angajarea a peste 13.200 de persoane. În ce sectoare s-au făcut cele mai multe angajări? În construcţii, în industrie? Nu. Mai mult de jumătate, adică 6.816 persoane, la firmele de pază”, a scris Bolojan, joi, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că un alt aspect care ridică semne de întrebare este concentrarea acestor firme în doar câteva zone ale ţării: Bucureşti şi zona limitrofă, Gorj şi Galaţi.

„În unele cazuri, aceleaşi persoane sunt subvenţionate de mai multe ori. Practic, o persoană este angajată, firma primeşte subvenţia, iar după o perioadă raporturile de muncă încetează prin demisie. Ulterior, persoana respectivă apare angajată la o altă firmă care accesează din nou subvenţia. Astfel se creează un mecanism prin care aceleaşi persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăţi, iar companiile accesează repetat subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, fără să existe în realitate o integrare pe termen lung pe piaţa muncii. Neclarităţile din lege au permis astfel de practici, iar cei care ar fi trebuit să le observe nu şi-au făcut datoria. Nu mai putem continua să direcţionăm bani publici către mecanisme de tip «suveică» doar pentru a se lua banii de la stat”, a afirmat Bolojan.

Premierul a subliniat că, pornind de la situaţia constatată, a cerut Ministerului Muncii găsirea unor soluţii şi luarea de măsuri concrete pentru îndreptarea problemelor legate de acest program.

„Şi să-i susţinem pe cei care chiar lucrează în economia reală. Impactul bugetar al unei astfel de scheme, de zeci de milioane de lei, poate părea relativ mic la scara întregului buget, dar miza este mai mare decât atât. Este vorba despre reguli corecte şi despre încrederea că banii publici sunt folosiţi exact pentru scopul pentru care au fost alocaţi”, a mai afirmat Bolojan.

Citește și: Deficitul și datoria publică pun presiune pe buget. Cristian Păun: „Din dobânzile plătite de stat pierdem anual 1.000 km de autostradă”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_03_12_11_27_32
Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele Ucrainei va fi primit de Nicușor Dan la Cotroceni, întâlnire și cu Ilie Bolojan
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Angajații din Guvern critică bugetul propus de Ilie Bolojan: „E construit pe ipoteze fragile și pe sacrificiul populației”
Ilie Bolojan si Darryl Nirenberg dau mana
Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a prezentat decizia CSAT privind dislocarea de forțe americane în România
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean, întâlnire și cu Ilie Bolojan
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan: „Ne propunem să aprobăm bugetul până la sfârșitul săptămânii. E construit într-un context dificil”
Recomandările redacţiei
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
ploaie, primavara, floare
Schimbare bruscă a vremii în România. După temperaturile de...
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Ce cred românii despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul...
Ultimele știri
DOCUMENT Ministerul Muncii critică împărțirea banilor din buget: Alocările din acest an sunt mai mici decât cele din 2025
Securitate sporită la gala Premiilor Oscar, după o alertă FBI privind o posibilă ameninţare iraniană
Viktor Orban, atac la europarlamentarul român Nicu Ștefănuță. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Jack Osbourne, gest emoționant după moartea lui Ozzy. Și-a numit nou-născutul după tatăl său
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...