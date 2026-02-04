Bolojan, despre propunerile PSD de protecție a unor categorii vulnerabile: De acord, dar nu am discutat în coaliție sau guvern de ele

Partidul Social Democrat a pregătit un pachet pe care îl numesc ei de sprijin pentru românii vulnerabili. Ca primul punct în acest pachet este eliminarea CASS-ului pentru mame și veterani, apoi acel ajutor pentru pensii (one-off) și o creștere practică a indemnizației pe care o primesc copiii cu dizabilități sau din familii monoparentale. Ca urma a acestuia, Sorin Grindeanu a declarat că va condiționa adoptarea legii bugetului de adoptarea acestui pachet. Într-o conferință de presă care a avut loc la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a declarat că pachetul propus de PSD nu a fost discutat la nivel guvernamental sau în coaliție, dar că este de acord cu sprijinirea cetățenilor vulnerabili.

„Aceste pachet nu a fost discutat la nivel guvernamental și în coaliție. Sunt propunerile care au fost făcute în spațiul public. Personal, consider că atunci când avem posibilitatea, trebuie să susținem cetățenii români vulnerabili și nu văd o problemă să discutăm cât se poate de serios despre posibilitatea ca pensionarii care au pensii sub un anumit nivel să beneficieze de un sprijin în următoarea perioadă”, a spus Ilie Bolojan.

Critici la funcționarea coaliției

„Toate aceste aspecte trebuie discutate. Problema de fond este următoarea: indiferent cine este prim-ministru, indiferent ce coaliția este, indiferent cine face anumite propuneri, trebuie să înțelegem că orice propunere care înseamnă a face anumite excepții, a acorda anumite facilități, trebuie să se bazeze pe niște sume pe care ar trebui să le ai și trebuie văzut de unde acoperim aceste sume. Pentru că astăzi, așa cum știți, avem niște deficite suficient de mari care ne obligă să contractăm credite importante și orice măsură de a genera cheltuieli, de a elimina anumite venituri trebuie să se bazeze pe astfel de analiză. Dar sunt convins că în zilele următoare se va clarifica și acest acest aspect.

Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este că atunci când suntem într-o coaliție, să încercăm ca fiecare partid care are anumite propuneri într-un sens sau altul să fie prezentate pe cât posibil în interior, să fie discutate într-un format tehnic și având paternitate acestor pro-propuneri, nu este niciun fel de problemă după aceea să le anunțe și să le propună. Nu sună sub nicio formă bine ca în permanență, într-o coaliție partidele să disoneze în acțiuni, unii să propună ceva, alții să propună altceva, pentru că dă o senzație de nefuncționalitate și generează tensiuni inutile și așteptări care nu pot fi acoperite în rândul cetățenilor noștri”.

