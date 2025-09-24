Live TV

Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, am constata că sunt primării și CJ-uri care nu trebuie să facă nicio reducere

2025-09-07-1852
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cazul unor tăieri de cheltuieli de 10% în administrația locală, „am constata că sunt primării și Consilii Județene care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă nicio reducere”, în timp ce alte autorități depășesc limita. El insistă că reforma e incompletă fără aceste tăieri, prin care vot fi corectate inechitățile. 

„Acest pachet nu a intrat în ultima asumare de răspundere, e mult mai important și crește eficiența administrației locale, sprijină descentralizarea și autonomia locală. Fără reducerea de cheltuieli această reformă e incompletă. Avem două tipuri de cheltuieli, unele structurale care se fac an de an și cei 130.000 de angajați din administrație, din aparatele proprii, pentru că mai sunt alte structuri de protecție socială, etc, indiferent dacă au norma încărcat, salariile trebuie asigurate.

Reducerea acestei cheltuieli e vitală pentru a avea o administrație mai eficientă, pentru a corecta inechitățile. Dacă s-ar aplica o reducere de 10%, am constata că sunt primării și consilii județene care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă nicio reducere, dar sunt alte autorități care depășesc aceste limite și eu cred că trebuie reducere a cheltuielilor structurale”, a declarat Bolojan.

Premierul avertizează că fără o reducere semnificativă de cheltuieli, niciun guvern nu ar putea acoperi proiectele din PNRR și Anghel Saligny.

„Gândiți-vă că în condițiile în care reducem cheltuieli, iluminatul public sau încălzirea școlilor, ar însemna că perturbăm cheltuieli de bază, dar lăsăm 5 angajați să huzurească în continuare. Nu poți să promiți autonomie locală pe banii cetățenilor. Fără o reducere care să însemne cel puțin 2 miliarde lei e imposibil ca guvernele, indiferent care sunt ele, să acopere supracontractarea pe PNRR sau creșterile de miliarde pe Anghel Saligny care sunt contractate în continuare”, adaugă el.

