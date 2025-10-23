Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații urmează să decidă zilele următoare candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei. În acest weekend vor exista discuții cu filiala din București, urmând ca decizia finală să fie luată la începutul săptămânii următoare. Grindeanu a lăsat de înțeles că, în acest moment, sunt luați în calcul primarii PSD de sector, dar și Gabriela Firea.

„În weekend o să am mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti. Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul”, a spus preşedintele interimar al PSD, în cadrul unui eveniment de partid la Galaţi.

În privința candidaților, Sorin Grindeanu a transmis: „Avem în acest moment și primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță, și Rareș Hopincă și Robert Negoiță. Avem și pe Gabi Firea”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat marţi că se gândeşte „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la funcţia de primar general al Capitalei, menţionând că Bucureştiul are nevoie de un program coerent.

„Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenţie la această idee şi sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie şi o voi exprima public”, a declarat social-democratul într-o conferinţă de presă.

