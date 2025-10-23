Live TV

Video Când va stabili PSD candidatul pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Avem primari de sector foarte buni, o avem și pe Gabi Firea”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu
Foto: Sorin Grindeanu Facebook

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații urmează să decidă zilele următoare candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei. În acest weekend vor exista discuții cu filiala din București, urmând ca decizia finală să fie luată la începutul săptămânii următoare. Grindeanu a lăsat de înțeles că, în acest moment, sunt luați în calcul primarii PSD de sector, dar și Gabriela Firea.

„În weekend o să am mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti. Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul”, a spus preşedintele interimar al PSD, în cadrul unui eveniment de partid la Galaţi.

În privința candidaților, Sorin Grindeanu a transmis: „Avem în acest moment și primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță, și Rareș Hopincă și Robert Negoiță. Avem și pe Gabi Firea”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat marţi că se gândeşte „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la funcţia de primar general al Capitalei, menţionând că Bucureştiul are nevoie de un program coerent.

„Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenţie la această idee şi sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie şi o voi exprima public”, a declarat social-democratul într-o conferinţă de presă.

Citește și: Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Care este calendarul electoral

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
robert negoita
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz...
ilie bolojan face declaratii
Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat...
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Ultimele știri
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Falsul agent SRI a fost reținut. Propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile
Date îngrijorătoare despre percepția românilor asupra societății. Remus Ștefureac: Consecințele ar putea deveni de necontrolat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan și deputatul USR, Cătălin Drulă.
Cătălin Drulă „se bazează” pe susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru Capitală. Ce spune despre dezbateri cu contracandidații
guvern
Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Care este calendarul electoral
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu: Am atenţionat Guvernul că riscăm infringement dacă nu creştem salariul minim
ID320262_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Dominic Fritz: „Mi se pare că am ajuns la un ritual în care PSD tot amenință cu ieșirea de la guvernare”
Claudiu Manda-3459 Inquam Photos George Calin
Claudiu Manda, propus în conducerea PSD, atac la Bolojan: „Spui că pleci, încotro vrei? Marele curajos! PNL poate numi un nou premier”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Motivul pentru care capacele de canalizare sunt rotunde. Explicaţia specialiştilor, una inedită
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Puțini știu aceste detalii. Ce joburi a avut Demi Moore înainte de a fi actriță: „Oamenii nu știau că am doar...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...