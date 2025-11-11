Live TV

Carmen Uscatu speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață: „O incompatibilitate”

Data publicării:
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Oana Gheorghiu alături de Carmen Uscatu. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este incompatibilă cu rolul său din ONG și face apel la colega sa de asociație să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației”.

Tot ce am făcut în Dăruiește Viață a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență.

Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață.

Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru.

Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o.”, a transmis Carmen Uscatu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Carmen Uscatu susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației. „Nu e ilegal, dar e posibil ca sponsorii să nu mai sponsorizeze în viitor”, a declarat Carmen Uscatu la Digi24.

La rândul său, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24, spunând că speră ca declarația partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG-ului.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
portiune de autostrada
5
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a...
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele...
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală...
Ultimele știri
Votul care poate debloca bugetul SUA: un acord a fost încheiat în Senat
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate: „Sunt surprinsă. Sper să nu fie o încercare de a mă înlătura din ONG”
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei Gheorghiu vicepremier afectează ONG-ul: „I-am cerut să se retragă”
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace”
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu, numită de Nicușor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
Oana Gheorghiu, vicepreşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”
Ilie Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu, vicepreşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, în Colegiul director al ANMCS
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...