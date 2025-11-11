Carmen Uscatu speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață: „O incompatibilitate”

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este incompatibilă cu rolul său din ONG și face apel la colega sa de asociație să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației”.

„Tot ce am făcut în Dăruiește Viață a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență.

Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață.

Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru.

Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o.”, a transmis Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației. „Nu e ilegal, dar e posibil ca sponsorii să nu mai sponsorizeze în viitor”, a declarat Carmen Uscatu la Digi24.

La rândul său, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24, spunând că speră ca declarația partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG-ului.



Editor : Ș.R.