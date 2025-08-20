Live TV

Video Cătălin Drulă: Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Sunt discuții pentru o candidatură comună cu PNL

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - LOCALE 2024 - LANSARE CANDIDAT USR - PS3 - 21 IAN 20
Primarul Capitalei, Nicușor Dan și președintele USR, Cătălin Drulă. Foto: Inquam Photos/ Saul Pop

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, la Digi24, că are susținerea lui Nicușor Dan pentru a candida la Primăria Capitalei iar partidele de dreapta, inclusiv președintele României, discută pentru o candidatură comună la București. 

„Doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan. Nicușor Dan și-a făcut din București un proiect al vieții sale politice, iar această candidatură la Cotroceni care a venit într-un anumit context, el o vede ca pe un avantaj pentru București și a pentru continuarea cu un alt fel de sprijin în centrul statului român, acolo unde cel mai bine informat om din România, cel mai puternic om din România, pentru acest oraș și sper să facem un parteneriat. 

Cred că ar trebui pe partea dreaptă, USR și PNL, îmi doresc să avem o candidatură comună. Știu că și Ilie Bolojan își dorește asta și Dominic Fritz, poate și alte partide reformiste mai mici, care sunt neparlamentare. Noi ne regăsim foarte mult în ideile pe care și ei le promovează. Cred că putem avea această candidatură comună.  

La PNL ați văzut că e un pic neclară care e situația. Nici mie nu mi-e foarte clar. Știu că domnul Ciucu are mandat la Sectorul 6. Apreciez munca pe care o face acolo. Domnul Bujduveanu este viceprimar și a preluat temporar funcția de primar și este destul de activ zilele acestea. Cu maturitate, eu sunt convins că așezându-ne ca oameni politici, și cu domnul Bolojan și cu domnul Nicușor Dan sunt discuții care sunt în curs, n-au ajuns la un final. 

Am un optimism că vom reuși această candidatură comună. E o poveste care se încheie rapid”, afirmă Drulă. 

Acesta spune că toate termenele sunt reduse la jumătate pentru alegerile parțiale din București.  

„Campania electorală este doar 15 zile. Bucureștiul are nevoie de un lider puternic. Discuția care a avut loc în coaliție este că vor fi în noiembrie”, mai spune liderul USR. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
2
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
3
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
guvernul bolojan
5
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
Ianis Hagi, la Rapid?
Digi Sport
Ianis Hagi, la Rapid?
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România...
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre concedierile la stat: „Guvernul pare că dă cu...
Screenshot 2025-08-20 213427
Momentul în care cetățeanul turc trage în localul din Centrul Vechi...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington...
Ultimele știri
Unul dintre autorii crimei de la Padina, din 2024, arestat preventiv după ce a „fabricat” un denunţ ca să-și reducă pedeapsa
Japonia și Suedia sunt pregătite să contribuie la securizarea păcii în Ucraina. „Rusia trebuie descurajată să încerce din nou”
Olanda va trimite 300 de soldați cu sisteme Patriot în Polonia pentru a proteja livrările de arme către Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - CONFERINTA DE PRESA - ALIANTA DREAP
Ce răspuns a dat Cătălin Drulă, întrebat dacă Nicușor Dan „l-a lăsat singur” pe Ilie Bolojan în fața nemulțumirilor legate de reforme
Nicușor Dan, președintele României.
Deepfake cu Nicușor Dan: o reclamă falsă cu președintele, folosită pentru promovarea unei înșelătorii, circulă pe internet
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicuşor Dan, în vizită la Roşia Montană: „E un sit unic în lume și trebuie să-l facem să atragă 2 milioane de turiști”
profimedia-1029625023
Nicuşor Dan nu crede că Putin vrea să facă pace: „Rusia va trage de timp, e important ca SUA să rămână la masa discuțiilor”
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan anunță care este data probabilă a vizitei sale în SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat...
Adevărul
Fanul obsedat de Andra a intrat în curtea artistei și l-a amenințat cu moartea pe Măruță: „Din dragoste...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cine sunt românii care au cumpărat 87 de magazine Mega Image și ce afaceri au
Newsweek
Cum poți cumula un salariu de 30.000 lei cu o pensie specială de 4.000 lei? Ce meserie trebuie să ai
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie