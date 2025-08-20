Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, la Digi24, că are susținerea lui Nicușor Dan pentru a candida la Primăria Capitalei iar partidele de dreapta, inclusiv președintele României, discută pentru o candidatură comună la București.

„Doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan. Nicușor Dan și-a făcut din București un proiect al vieții sale politice, iar această candidatură la Cotroceni care a venit într-un anumit context, el o vede ca pe un avantaj pentru București și a pentru continuarea cu un alt fel de sprijin în centrul statului român, acolo unde cel mai bine informat om din România, cel mai puternic om din România, pentru acest oraș și sper să facem un parteneriat.

Cred că ar trebui pe partea dreaptă, USR și PNL, îmi doresc să avem o candidatură comună. Știu că și Ilie Bolojan își dorește asta și Dominic Fritz, poate și alte partide reformiste mai mici, care sunt neparlamentare. Noi ne regăsim foarte mult în ideile pe care și ei le promovează. Cred că putem avea această candidatură comună.

La PNL ați văzut că e un pic neclară care e situația. Nici mie nu mi-e foarte clar. Știu că domnul Ciucu are mandat la Sectorul 6. Apreciez munca pe care o face acolo. Domnul Bujduveanu este viceprimar și a preluat temporar funcția de primar și este destul de activ zilele acestea. Cu maturitate, eu sunt convins că așezându-ne ca oameni politici, și cu domnul Bolojan și cu domnul Nicușor Dan sunt discuții care sunt în curs, n-au ajuns la un final.

Am un optimism că vom reuși această candidatură comună. E o poveste care se încheie rapid”, afirmă Drulă.

Acesta spune că toate termenele sunt reduse la jumătate pentru alegerile parțiale din București.

„Campania electorală este doar 15 zile. Bucureștiul are nevoie de un lider puternic. Discuția care a avut loc în coaliție este că vor fi în noiembrie”, mai spune liderul USR.

