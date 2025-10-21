Live TV

Cătălin Drulă, despre data alegerilor la Primăria Capitalei: „O mică victorie pentru normalitatea democratică”

Data publicării:
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă / Sursa foto: Inquam Photos/Saul Pop

Organizarea alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei reprezintă „o mică victorie pentru normalitatea democratică”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR, marți seară.

„În sfârşit! 7 decembrie! Vă mulţumesc tuturor pentru presiunea pozitivă pe care aţi pus-o în aceste luni ca legea să fie respectată şi să avem alegeri în Capitală. E o mică victorie pentru normalitatea democratică. Mi-aţi spus în stradă, în parcuri, în pieţe care vă sunt preocupările şi cum aţi vrea să arate Bucureştiul în viitor. Cu o reţea de transport modernă, cu spaţii publice de calitate, cu un buget corect. Cu proiecte mari pentru întreg oraşul, nu pe felii. Dar mai ales că vreţi să avem un primar ales, cu un mandat clar”, a scris Cătălin Drulă marți seară, pe Facebook.

Campania care urmează este o şansă pentru dezbaterea proiectelor şi a ideilor, subliniază fostul ministru al Transporturilor. El adaugă că respectă orice candidatură şi că nu îl interesează „manipulări cu sondaje şi aranjamente” politice.

Cătălin Drulă menţionează că printre proiectele pe care le va susţine în cadrul campaniei pentru funcţia de primar general se numără: reabilitarea a încă 800 de kilometri de magistrală de termoficare şi suplimentarea bugetului anual al Capitalei cu un miliard de euro.

„Vreau să construim M5 Eroilor - Universitate - Iancului. Să reabilităm încă 800 km de magistrală de termoficare. Să aducem încă un miliard de euro la bugetul Capitalei anual pentru investiţiile de care avem nevoie: linii de tramvai, bulevarde reabilitate, parcuri aranjate. Acestea sunt temele reale, temele care îi preocupă pe bucureşteni. Nu cine cu cine şi de ce. Este prima mea experienţă de campanie uninominală şi mă copleşeşte sprijinul pe care voi mi-l transmiteţi zi de zi şi aici şi pe stradă. Campania asta nu este despre mine sau despre vreo persoană, ci despre comunitatea pe care reuşim să o construim împreună”, precizează Drulă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El mai spune că are un „plan optimist”, cu bugetare corectă, în care marele sisteme să fie puse la punct.

„Avem un plan optimist, cu bugetare corectă, pentru un oraş care are nevoie să punem sistemele mari la punct. Nu peste noapte. Şi nu fără multă muncă şi fără obstacole. Dar nu există obstacol pe care solidaritatea şi bunătatea să nu-l depăşească. Împreună, punem Bucureştiul în mişcare”, mai scrie Cătălin Drulă.

Liderii coaliţiei au decis marţi ca alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, iar fiecare partid să aibă propriul candidat, a anunţat prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din...
ilie bolojan
PSD se dezlănțuie la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu mai tolerăm ca un...
inundatii salina praid parau corund
Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat ministrul Economiei...
zfgbh zg
Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul...
Ultimele știri
Au început luptele interne în Hamas: „Lovitură severă” dată unui grup armat care ameninţa securitatea în Gaza
Prima reacție din PNL, după ce Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Ilie Bolojan
Pistă pentru biciclete, turnată peste iarbă. Lucrările de mântuială au stârnit nemulțumirea localnicilor: „Asta într-un an se duce”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”
Daniel Băluță.
Daniel Băluţă se gândește „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la Primăria Capitalei. Când va face anunțul
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București: „Pare că au un plan ascuns”
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL și USR să nu se retragă unul în favoarea celuilalt (surse)
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au plecat din sală în timpul ședinței, supărați pe Bolojan (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”...
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...