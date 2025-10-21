Cătălin Drulă, despre data alegerilor la Primăria Capitalei: „O mică victorie pentru normalitatea democratică”

Organizarea alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei reprezintă „o mică victorie pentru normalitatea democratică”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR, marți seară.

„În sfârşit! 7 decembrie! Vă mulţumesc tuturor pentru presiunea pozitivă pe care aţi pus-o în aceste luni ca legea să fie respectată şi să avem alegeri în Capitală. E o mică victorie pentru normalitatea democratică. Mi-aţi spus în stradă, în parcuri, în pieţe care vă sunt preocupările şi cum aţi vrea să arate Bucureştiul în viitor. Cu o reţea de transport modernă, cu spaţii publice de calitate, cu un buget corect. Cu proiecte mari pentru întreg oraşul, nu pe felii. Dar mai ales că vreţi să avem un primar ales, cu un mandat clar”, a scris Cătălin Drulă marți seară, pe Facebook.

Campania care urmează este o şansă pentru dezbaterea proiectelor şi a ideilor, subliniază fostul ministru al Transporturilor. El adaugă că respectă orice candidatură şi că nu îl interesează „manipulări cu sondaje şi aranjamente” politice.

Cătălin Drulă menţionează că printre proiectele pe care le va susţine în cadrul campaniei pentru funcţia de primar general se numără: reabilitarea a încă 800 de kilometri de magistrală de termoficare şi suplimentarea bugetului anual al Capitalei cu un miliard de euro.

„Vreau să construim M5 Eroilor - Universitate - Iancului. Să reabilităm încă 800 km de magistrală de termoficare. Să aducem încă un miliard de euro la bugetul Capitalei anual pentru investiţiile de care avem nevoie: linii de tramvai, bulevarde reabilitate, parcuri aranjate. Acestea sunt temele reale, temele care îi preocupă pe bucureşteni. Nu cine cu cine şi de ce. Este prima mea experienţă de campanie uninominală şi mă copleşeşte sprijinul pe care voi mi-l transmiteţi zi de zi şi aici şi pe stradă. Campania asta nu este despre mine sau despre vreo persoană, ci despre comunitatea pe care reuşim să o construim împreună”, precizează Drulă.

El mai spune că are un „plan optimist”, cu bugetare corectă, în care marele sisteme să fie puse la punct.

„Avem un plan optimist, cu bugetare corectă, pentru un oraş care are nevoie să punem sistemele mari la punct. Nu peste noapte. Şi nu fără multă muncă şi fără obstacole. Dar nu există obstacol pe care solidaritatea şi bunătatea să nu-l depăşească. Împreună, punem Bucureştiul în mişcare”, mai scrie Cătălin Drulă.

Liderii coaliţiei au decis marţi ca alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, iar fiecare partid să aibă propriul candidat, a anunţat prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu.

Editor : B.P.