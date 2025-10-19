Cătălin Drulă, despre organizarea alegerilor pentru Primăria București: Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, că se bucură că premierul Bolojan a spus că vom avea aceste alegeri şi că înţelege că se vehiculează data de 7 decembrie.

„Mă bucur că premierul Bolojan a spus că vom avea aceste alegeri. Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie. De altfel cred că e prima posibilă, care să nu fie legată şi de un weekend lung”, a spus deputatul USR Cătălin Drulă, la TVR Info, conform News.ro.

El a precizat că „are mare încredere în proiectul pe care îl are, cu continuarea politicilor curajoase ale lui Nicuşor Dan, cu această susţinere”.

„Nicuşor Dan, în momentul în care a mers la Cotroceni, a spus că va face mai mult de acolo pentru Bucureşti decât a putut face ca primar. Mi-aş dori să putem implementa toate aceste proiecte la care noi lucrăm”, a menţionat el.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru funcția de primar al Capitalei pot fi organizate în acest an și a anunțat că va propune, săptămâna viitoare, ca ele să aibă loc fie în ultima duminică din luna noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Liderul PNL a adăugat că nu vede o problemă ca fiecare partid să aibă candidat propriu, lucru dorit de către PSD.

