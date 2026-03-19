Live TV

Câți bani primește județul Ilfov din taxele bucureștenilor: Guvernul îi dă lui Thuma o sumă de cinci ori mai mică decât ceruse inițial

Data actualizării: Data publicării:
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
Comisiile de buget ale Parlamentului au votat, joi, un amendament care prevede cum vor fi împărțiți banii colectați din impozitul pe venit între Primăria Generală a Capitalei și cele de sector, dar și câți bani revin județului Ilfov. Deși Hubert Thuma ceruse 5% din impozitul pe venit al Bucureștiului, va primi doar 1%.

Comisiile de buget au adoptat un amendament care transpune parțial referendumul din București privind împărțirea banilor între Primăria Generală și sectoare.  Astfel, 85% din impozitele pe venit din Capitală vor merge la bugetul PMB, iar banii vor fi distribuiți ulterior către sectoare. Măsura se aplică, însă, doar pentru anul 2026. 

Același amendament prevede și alocarea a 1% din impozitele pe venit colectate la nivelul Bucureștiului către județul Ilfov. 

„Din impozitul pe venit estimat, prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, o cotă de 1% se repartizează județului Ilfov, într-un cont distinct de venituri, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, reiese din amendamentul adoptat în comisii, joi. 

Potrivit informațiilor Digi24.ro, județul Ilfov ar primi astfel în jur de 110 milioane de lei din impozitele colectate la nivelul Capitalei. Anul trecut, suma primită, printr-o altă formulă de calcul, ar fi fost cu 20 de milioane de lei mai mare. 

Pentru a intra în vigoare, amendamentul trebuie să treacă și de votul final din plenul reunit al Parlamentului. 

În urmă cu aproximativ o lună, președintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.

„Fără soluţii metropolitane, Bucureştiul se blochează, iar Ilfovul plăteşte costul real al extinderii Capitalei. De aceea, Consiliul Judeţean Ilfov a trimis o adresă către autorităţile competente - Ministerul Finanţelor, Guvernul României şi Primăria Generală a Capitalei - prin care cerem un lucru legitim şi de bun-simţ: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov”, a scris Hubert Thuma pe Facebook.

Acesta susținea că multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în Bucureşti, iar banii se contabilizează acolo. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

