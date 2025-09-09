Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, susține că, în instituțiile din subordine, a găsit și alte „cursuri de formare profesională” planificate de angajați în străinătate. După cazul deplasărilor în Cipru și Nisa, unde directorul instituției a fost demis pentru că a plecat, deși i s-a cerut să nu o facă, ministrul susține că erau planificate plecări și în Malta. Pentru un singur angajat, cursul costa aproximativ 2.400 de euro, fără costurile cu transportul și cazarea, a explicat ministrul.

„Problema este sistemică”

„Este un contrast flagrant între măsurile de a strânge cureaua și faptul că mergi să faci formare la Nisa. Am descoperit joi seara și vineri am zis: 'Nu pleacă nimeni nicăieri'. Au oprit vizitele și nu l-aș fi dat afară, dar i-aș fi dat abatere pentru că nu a respectat circulara.

Dar faptul că a luat 7 angajați și s-a dus pe bilete plătite de minister a fost o chestiune de legalitate. Ceea ce este important este că problema este sistemică”, a explicat ministrul Fondurilor Europene, la interviurile Digi24.ro

Dragoș Pîslaru a declarat că era vorba de cursuri prin care angajații învățau generic despre fonduri europene.

„De ce nu au ținut cursul la Pitești sau București?”

„Era un formator intern care vorbea despre fonduri europene în mod generic și despre ce urmează din 2028 încolo. Nu cred că un organism intermediar, care nu are rol în negocieri, avea nevoie de acest tip de formare în domeniu.

Nu mergi la hotel de 5 stele. De ce nu i-a invitat să țină cursul de formare la Pitești sau București? Costul era de 2.400 de euro de persoană, fără cazare sau transport. Se putea aduce o instituție de training mai serioasă pentru a reține mai bine informația. În Nissa erau 15 persoane și alte 15 la Larnaca”, a mai transmis ministrul.

Nu ar fi fost singura deplasare planificată.

„Tot din rândul angajaților din cadrul MIPE, a mai fost una la Malta și câteva altele. Măsura luată ulterior a fost ca, pentru toți ordonatorii terțiari, achizițiile publice, deplasările externe și responsabilitatea întregii componente de asistență tehnică să fie avizate de ministru”, a explicat acesta.

Ministrul le cere angajaților să se îmbrace „adecvat”

Referitor la faptul că le-a cerut angajaților din minister să aibă mai multă grijă la ținută atunci când vin la muncă, Dragoș Pîslaru a transmis că unii se consideră „speciali”.

„Există câteva cazuri, care sper să fie izolate, în care oamenii se consideră speciali și nu cred că acest comportament ajută. Eu am un formular de feedback, prin care țin legătura cu angajații. Am primit observații pe două căi. Pe de o parte, doamna secretar general a văzut câteva persoane care nu erau la eticheta minimă de decență și am primit, prin formularele de feedback, mesaje că există comportamente nepotrivite. Am vrut să clarificăm lucrurile și să amintim că există un regulament. Nu am adăugat uniformă”, a explicat ministrul.

