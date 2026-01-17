Moment istoric pentru comerțul global: UE finalizează acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții

Acordul comercial UE-Mercosur va fi semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.

Ceremonia de semnare va avea loc în prezenţa preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi a preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, care se vor întâlni cu preşedintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui ţară deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur.

Acordul va fi semnat, în numele Uniunii Europene, de comisarul pentru comerţ şi securitate economică, Maros Sefcovic. După ceremonie, cei trei lideri vor susţine o conferinţă de presă, programată în jurul orei locale 13:15 (17:15 CET), transmisă în direct pe EBS, potrivit comunicatului de presă al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Semnarea acordului este punctul culminant al unei vizite oficiale a preşedintei Comisiei Europene în America de Sud. În ajunul ceremoniei, vineri, Ursula von der Leyen s-a aflat la Rio de Janeiro, unde s-a întâlnit cu preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva. Brazilia este un partener strategic al Uniunii Europene, cooperarea bilaterală intensificându-se în ultimii ani în domenii-cheie precum comerţul şi combaterea schimbărilor climatice.

Mercosur este piaţa comună sudică - un bloc comercial sud-american înfiinţat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele ţărilor Mercosur. Împreună, ţările Mercosur formează a șasea economie ca mărime din lume, cu o populaţie totală de 270 de milioane locuitori.

Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre, dar nu intră automat în vigoare după semnare, ci mai trebuie parcurse şi alte etape în cadrul ambelor blocuri.

