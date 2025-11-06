Live TV

Ce a spus Călin Georgescu despre rețeaua de influență care s-a lăudat că a încercat să îl scoată din țară

Călin Georgescu. Inquam Photos / Octav Ganea
Călin Georgescu: „Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate" „I-a făcut hârtie că e așteptat la servici în Austria"

Călin Georgescu a reacționat cu privire la informațiile legate de angajarea fictivă la o companie din Viena, pentru a scăpa de interdicția de a părăsi țara. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 susține că nu a avut niciun „contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal” cu membrii rețelei de influență coordonate de un general SIE în retragere.

Din interceptările procurorilor din dosarul amplu de trafic de influență deschis de DNA (legat de modul în care un afacerist din Vaslui, Fănel Bogoș, ar fi încercat să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui) ar reieși ajutorul pe care o rețea de influență coordonată de un general SIE în rezervă l-ar fi oferit lui Călin Georgescu, pentru a scăpa de interdicția de a ieși din țară. 

Rețeaua care l-ar fi ajutat pe Georgescu ar fi coordonată de un general SIE în rezervă, Nicolae Iană, iar din ea ar mai face parte doi afaceriști, Dănuț Hanț Constantin (domiciliat în Viena, potrivit surselor deschise) și Silviu Pîrvu-Ularu.

  • Cei doi din urmă sunt urmăriți penal de DNA în dosarul de trafic de influență în care este vizat un om de afaceri din Vaslui, potrivit surselor judiciare. Detalii, pe larg, aici.

Călin Georgescu: „Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate”

Călin Georgescu susține într-o postare pe Facebook că nu a avut niciun „contact, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate”.

„Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată. Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană”, a transmis Călin Georgescu, pe Facebook.

„I-a făcut hârtie că e așteptat la servici în Austria”

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, este o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Călin Georgescu de interdicția de a părăsi țara, potrivit surselor Digi24.ro.

Din aceeași discuție interceptată de procurori reiese că Dănuț Hanț Constantin și-ar fi dorit să se asocieze cu Călin Georgescu într-o companie de consultanță pe probleme financiare, potrivit surselor citate.

„Au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte .... cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting! Da, asta pe România și aia pe Austria și ... partener direct”, este un alt fragment din interceptarea obținută de Digi24.ro.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară

