Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin Grindeanu: „N-aș exclude"/ Ilie Bolojan: „O situație foarte dificilă"

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude un premier tehnocrat, el afirmând că, dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele care compun coaliţia poate fi o soluţie. Premierul Ilie Bolojan a declarat că atunci când „ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că te duc într-o fundătură, poți să ai un premier tehnocrat sau politic, lucrurile vor eșua”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la RRA, despre varianta unui premier tehnocrat. 

„A fost respinsă, anul trecut, când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude, pentru că faptul că preşedintele îşi îndreaptă atenţia spre chestiunea aceasta a PNRR, iminenţa termenului limită şi faptul că trebuie adoptate nişte proiecte legislative pentru a fi pus în aplicare, pentru a fi îndeplinite, ne poate duce şi cu gândul la un premier din afara partidelor acestea PSD – PNL, partidele mari. Şi aşa e un pic forţat, sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei, când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul 3 la alegeri, cum e cazul acum, că despre asta vorbim”, a spus Grindeanu. 

Liderul social-democraților spune că „dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele care compun coaliţia, poate fi o soluţie”. 

Bolojan: Când ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, lucrurile vor eșua indiferent 

Liderul PNL Ilie Bolojan a declarat, marți, în conferință de presă, referitor la ipoteza în care Nicușor Dan ar accepta un premier tehnocrat, că atunci când „ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că te duc într-o fundătură, poți să ai un premier tehnocrat sau politic, lucrurile vor eșua”. 

„Pot fi orice fel de ipoteze, în condițiile în care un guvern nu mai are susținere parlamentară, cu propuneri de premieri nominalizați în urma consultărilor președintelui cu partidele. Dacă ar fi să fac o apreciere personală, cu experiența mea din administrație, cu tenacitatea de a trece peste obstacole, de a duce lucrurile până la capăt (...) este dificil să administrezi o coaliție din patru partide. 

Este o situație foarte dificilă. Fără o experiență mare, inclusiv politică, riscul să nu reușești să administrezi lucrurile, să le împingi mai departe, e destul de mare. 

Dar nu există o rețetă generală pentru o soluție sau alta. Ține de persoane, partide, valori. Oricât ai fi de înțelegător, așa cum am fost și eu, timp de 9 luni nu am răspuns la niciun atac, pentru că PSD a încercat să mintă, fugind de răspundere, să arunce răspunderea. (...) Când ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că te duc într-o fundătură, se forțează, poți să ai un premier tehnocrat sau politic, lucrurile vor eșua. E doar o problemă de timp”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după o ședință de aproape patru ore cu liderii partidului, că liberalii nu vor mai face o coaliție cu PSD, după ce i-a fost retras sprijinul politic.

Citește și Claudiu Manda, numărul 2 în PSD, despre criza politică: Nu vedem turbulențe. Propunerea noastră de premier ar fi Sorin Grindeanu 

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Te-ar putea interesa și:
stolojan -Mediafax Foto-Stefan Micsik 1
Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”
ID225624_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Cătălin Predoiu despre preluarea funcției de premier, în locul lui Bolojan
nicu ilie
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: „Îl consider în continuare un partener. Este vorba de relații instituționale, nu politice”
Victor Ponta
Victor Ponta propune deschiderea discuțiilor cu AUR, după o scurtă vizită în biroul lui Sorin Grindeanu: „Poate fi discutat”
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum descrie relația cu Sorin Grindeanu
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
„Turbulențele politice” se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat...
Peter Magyar
Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi...
Islamabad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Trump acuză Iranul de...
Ultimele știri
Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță
Comisarul Jorgensen pledează pentru independență energetică: Europa nu ar trebui să mai importe „nicio moleculă de energie din Rusia”
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba (Reuters)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
George Buhnici, reacție după incendiul de la CET Vest: „O infrastructură construită în comunism, cârpită zeci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii ar putea pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul e pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment