Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude un premier tehnocrat, el afirmând că, dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele care compun coaliţia poate fi o soluţie. Premierul Ilie Bolojan a declarat că atunci când „ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că te duc într-o fundătură, poți să ai un premier tehnocrat sau politic, lucrurile vor eșua”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la RRA, despre varianta unui premier tehnocrat.

„A fost respinsă, anul trecut, când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude, pentru că faptul că preşedintele îşi îndreaptă atenţia spre chestiunea aceasta a PNRR, iminenţa termenului limită şi faptul că trebuie adoptate nişte proiecte legislative pentru a fi pus în aplicare, pentru a fi îndeplinite, ne poate duce şi cu gândul la un premier din afara partidelor acestea PSD – PNL, partidele mari. Şi aşa e un pic forţat, sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei, când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul 3 la alegeri, cum e cazul acum, că despre asta vorbim”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democraților spune că „dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele care compun coaliţia, poate fi o soluţie”.

Bolojan: Când ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, lucrurile vor eșua indiferent

Liderul PNL Ilie Bolojan a declarat, marți, în conferință de presă, referitor la ipoteza în care Nicușor Dan ar accepta un premier tehnocrat, că atunci când „ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că te duc într-o fundătură, poți să ai un premier tehnocrat sau politic, lucrurile vor eșua”.

„Pot fi orice fel de ipoteze, în condițiile în care un guvern nu mai are susținere parlamentară, cu propuneri de premieri nominalizați în urma consultărilor președintelui cu partidele. Dacă ar fi să fac o apreciere personală, cu experiența mea din administrație, cu tenacitatea de a trece peste obstacole, de a duce lucrurile până la capăt (...) este dificil să administrezi o coaliție din patru partide.

Este o situație foarte dificilă. Fără o experiență mare, inclusiv politică, riscul să nu reușești să administrezi lucrurile, să le împingi mai departe, e destul de mare.

Dar nu există o rețetă generală pentru o soluție sau alta. Ține de persoane, partide, valori. Oricât ai fi de înțelegător, așa cum am fost și eu, timp de 9 luni nu am răspuns la niciun atac, pentru că PSD a încercat să mintă, fugind de răspundere, să arunce răspunderea. (...) Când ai de a face cu lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că te duc într-o fundătură, se forțează, poți să ai un premier tehnocrat sau politic, lucrurile vor eșua. E doar o problemă de timp”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după o ședință de aproape patru ore cu liderii partidului, că liberalii nu vor mai face o coaliție cu PSD, după ce i-a fost retras sprijinul politic.

Citește și Claudiu Manda, numărul 2 în PSD, despre criza politică: Nu vedem turbulențe. Propunerea noastră de premier ar fi Sorin Grindeanu

