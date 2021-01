Ce spune Marcel Ciolacu despre cartea anunțată de Viorica Dăncilă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, în cadrul unei emisiuni la TVR, că nu se teme de dezvăluirile anunțate de Viorica Dăncilă în cartea pe care a scris-o împreună cu jurnalista Marga Nițu, potrivit Mediafax.

„Îi urez succes, mă tem pentru români de ce se întâmplă la guvernare Dezvăluri la ce? Întotdeauna au fost cărți, dezvăluiri, eu nu am făcut nimic de care să-mi fie rușine și îmi asum trecutul Partidului Social Democrat. Nu am mai vorbit cu doamna Dăncilă, dar presupun că putem avea o discuție”, a declarat Marcel Ciolacu, la TVR.

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a anunțat luni că va lansa o carte-interviu în care va povesti lucruri din timpul perioadei de la Palatul Victoria, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea și cu actualii lideri ai PSD.

„Pentru a răspunde curiozității prietenilor și neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărți-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Nițu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD”, a anunțat Viorica Dăncilă pe Facebook.

Viorica Dăncilă a promis că în carte vor fi numeroase dezvăluiri despre politicieni.

„Am fost și rămân social-democrată și un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmează momente interesante”, a precizat Viorica Dăncilă.

