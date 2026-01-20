Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală va fi o problemă: „Hai să găsim pretexte să nu facem ce e de făcut”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Euronews România, că rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, argumentând că poate avea loc un blocaj. El a dat exemplul rotativei din 2023, despre care spune că „nu a fost în folosul cetăţeanului”.

Întrebat dacă rezistă acest guvern, cu Ilie Bolojan premier, liderul UDMR a arătat că „asta depinde doar de PNL”, context în care a afirmat că rotativa guvernamentală va constitui o problemă.

„Dacă PNL îl susţine pe preşedintele partidului, pe Ilie Bolojan, atunci rezistă. (...) Până când PNL îl susţine pe Bolojan, sigur că Bolojan va rezista. Rotativa va fi peste un an de zile. E o problemă. Eu recunosc că nu am susţinut rotativa anul trecut, se ştie, fiindcă am văzut rotativa din 2023. Cum? Ne-am apropiat de rotativă, iar Ciucă nu mai avea autoritate în administraţia centrală, fiindcă funcţionarii publici ştiau că vine rotativa, 'hai să mai găsim pretexte să nu facem ce e de făcut'.

După care sigur că cel care urmează să vină la rotativă doreşte să fie parte în deciziile administrative, nu numai politice, fiindcă spune: 'de mâine eu am responsabilitatea'. Şi atunci se formează un blocaj. Eu am văzut în 2023 - dincolo de faptul că noi la rotativă am fost împinşi pe scări şi am spus că rotativa nu e ceva bun. (...) Am avut argumente când s-a discutat această chestiune, dar până la urmă asta e viaţa într-o coaliţie, fiecare cedează undeva”, a explicat liderul UDMR.

În opinia lui, rotativa la guvernare din anul 2023 nu a fost în folosul cetăţenilor.

„Mai vorbim undeva în martie anul viitor sau spre sfârşitul anului să vedem apropiindu-ne de rotativă cum merg lucrurile. Eu sunt sceptic, că am văzut acest film şi nu era de mult timp. Am văzut filmul în 2022 - 2023 şi nu mi-a plăcut şi nu a fost în folosul României. Haideţi să vorbim direct: rotativa din 2023 nu a fost în folosul cetăţeanului. Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat după 2023”, a susţinut Kelemen Hunor.

Conform acestuia, indiferent dacă e rotativă la guvernare sau nu, „un nou premier trebuie să meargă cu un program în faţa Parlamentului”.

„Ce va scrie în acel program de guvernare, astăzi nu ştim”, a completat Kelemen Hunor.

Referindu-se la bugetul pe acest an, liderul UDMR a precizat că pe zona de investiţii se asigură fondurile necesare atât pentru a atrage fonduri din PNRR, dar şi pentru a merge cu investiţiile importante.

„Pe partea cealaltă, la cheltuielile cu administrarea, cu personalul, cu salariile, eu cred că va fi un buget echilibrat. Este o chestiune unde, sigur, suntem obligaţi, nu avem ce să facem, să plătim dobânzile care se vor ridica undeva, dacă nu mă înşel, pe la 12 miliarde sau peste 12 miliarde de euro, peste 60 miliarde de lei, ceea ce este enorm de mult pentru România, asta înseamnă în jur de 3% din PIB. Dacă nu am avea această constrângere, asta ne-ar ajuta enorm de mult, dar trebuie să plătim. Şi asta se poate face doar din economie, din venituri în plus sau dintr-un alt împrumut, refinanţezi acest deficit. Deci asta se va întâmpla, din păcate, asta este o povară foarte mare şi pe bugetul din 2026, poate cea mai mare povară, poate cea mai mare problemă a României din punct de vedere al bugetului să plăteşti aceste dobânzi”, a explicat el.

Întrebat despre numirile şefilor serviciilor secrete, el a precizat că nu a participat la nicio discuţie în acest sens.

„N-am participat la nicio discuţie, deci nu ştiu. Nu ştiu dacă au fost discuţii, probabil că au fost, nu ştiu, nu pot să confirm, nu pot să infirm. Ceea ce pot să vă spun foarte clar - că eu n-am participat la nicio discuţie despre servicii. Ultima discuţie de care ştiu eu a fost anul trecut, în august, când preşedintele Dan a fost la şedinţa coaliţiei cu cele două nume cunoscute - Daniel Zbârcea la SRI şi Marius Lazurca la SIE. După aceea eu n-am auzit alte nume, nu vorbesc de ceea ce a apărut în presă, pe surse şi dinspre PSD şi dinspre PNL”, a detaliat Kelemen Hunor.

