Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei „îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede” proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Grindeanu crede că documentul ar putea fi adoptat şi prin asumarea răspunderii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Grindeanu a fost întrebat, luni, despre proiectul de eliminare a pensiilor speciale şi a răspuns: „Este un draft pe care îl ştiţi şi voi şi pe care se lucrează, unde ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”.

Întrebat dacă ar trebui angajată răspunderea din partea Guvernului pe acest proiect, liderul interimar al PSD a afirmat: „Poate să fie şi aceasta. Şi nu e pentru prima dată când spun acest lucru. Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acest lucrul prin asumarea răspunderii”.

Rezolvarea situaţiei pensiilor speciale este una dintre condiţiile puse de PSD pentru a reveni la şedinţele coaliţiei.

Editor : C.A.