Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul condus de Ilie Bolojan, a afirmat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că nu ia în calcul ideea de a intra în politică. Ea spune că nu a intrat în Executiv pentru a susţine un partid din Coaliţie.

„Nu, nu mă tentează politica. Nu ştiu ce va fi în viitor, în momentul ăsta nu am venit nici să intru în politică, nici să susţin un anume partid sau altul în acest guvern, am venit cu credinţa fermă şi poate idealistă că se poate şi că putem să construim şi că ţara asta are resurse, are oameni, are tot ce îi trebuie să reuşească şi să ne fie mai bine”, a spus Oana Gheorghiu, întrebată dacă o tentează politica.

Ea spune că, indiferent de orientarea politică, toţi oamenii îşi doresc să le fie bine.

De asemenea, întrebată ce ar răspunde dacă premierul Ilie Bolojan i-ar propune să intre în PNL, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu nu cred că premierul îmi va cere vreodată acest lucru, nu cred, aşa îl percep eu”.

„În acest moment, vă spun 100%, cu toată hotărârea, că atâta vreme cât voi fi în acest guvern, pe poziţia aceasta de independent şi cu dorinţa de a face lucruri, vă spun că nu o să intru în niciun partid şi nu mă interesează absolut deloc zona politică”, a adăugat Gheorghiu.

Întrebată ce nu are pentru a deveni politician, Gheorghiu a răspuns: „Cred că nu am un discurs dublu şi să spun altceva decât gândesc (...) Ce văd eu acum în discursul public asta pare”.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu a fost implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

