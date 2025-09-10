Live TV

Video Ceartă în Parlament la dezbaterea unei legi pe tema culturii: „Ești un putinist infect”/ „Dacă fac schimbare de sex ești mulțumit?”

Data actualizării: Data publicării:
sedinta comuna a parlamentului
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Fasciștii etnicizau cultura” „Dacă aș face o schimbare de sex, ați fi mulțumit?”

Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist”. „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit”, a răspuns deputatul AUR.

Dezbaterile au plecat de la un proiect de lege venit din partea Guvernului, care ar fi trebuit să simplifice procesele de investiții în domeniul culturii (Pl-x 89/2024). Președintele Comisiei pentru Cultură de la Camera Deputaților, deputatul AUR Mihail Neamțu, a avut un atac la adresa UDMR, care conduce Ministerul Culturii, dar și la adresa ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Ce mai este cultura? Contează pentru noi cultura națională? Un partid care are 5%, o asociație etnică, a dat ministrul Culturii – UDMR. Este o premieră! Putem să discutăm și de competența altor miniștri – la Externe, doamna ministru nu știe că Dobrogea e parte a României, nu știe nici numele președintelui Ucrainei”, a spus Mihail Neamțu de la tribuna Parlamentului. 

„Fasciștii etnicizau cultura”

În replică, deputatul USMR Csoma Botond l-a acuzat de declarații cu caracter fascist. 

„Se vorbește în piața publică că antevorbitorul e un om cultivat, citit. Atunci ar trebui să știe că etnicizarea culturii e de sorginte fascistă. Fasciștii etnicizau cultura. Sper ca, în calitate de om cultivat, să știți acest lucru. Cred că ați reușit să reduceți discursul la un nivel inferior. 

Nici factual nu sunteți în stare să faceți o afirmație corectă. Nu e o premieră când un etnic maghiar conduce Ministerul Culturii. A fost și domnul Kelemen Hunor ministru. Să vă fie rușine!”, a spus Csoma Botond. 

O intervenție a avut și deputatul USR Alexandru Dimitriu, care l-a numit pe Mihail Neamțu „propagandist putinist infect”, după ce acesta a criticat ministra de Externe.

„Domnule Neamțu, sunteți cea mai joasă specie de parlamentar care a putut să intre în acest Parlament, convertit dintr-un propagandist putinist infect.

Ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. Nu înțelegeți că femeile chiar trebuie respectate. Nu aveți cum să faceți matematică, școală, și să vă considerați un om de cultură, dumneavoastră, care oricum sunteți ultima specie de traseist politic”, a spus deputatul USR

„Dacă aș face o schimbare de sex, ați fi mulțumit?”

În replică, deputatul AUR i-a transmis: „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit, nu?”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
drone polonia
5
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în...
Furtuni si ploi
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde...
EP-189906A_Plenary_10_SOTEU
Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „Luptăm pentru o...
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup...
Ultimele știri
Ce este Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană
Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția de guvernare revine la masa discuțiilor: ședință de la ora 18:00
Cezar-Mihail Drăgoescu
USR atacă PSD, PNL și UDMR: „Vechile partide” au blocat audierea conducerii ASF în Comisia de Buget
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Partidele au cheltuit în 2024 peste 1 miliard de lei. Cine au fost marii finanțatori ai PSD, PNL, USR și AUR (Raport Expert Forum)
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator AUR: „UE încurajează imigrația și metisarea rasială”
intrarea in sala CCR
AUR a atacat la CCR cele patru proiecte pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea. Când vor fi dezbătute de Curtea Constituțională
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
„S-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?”. Mihai Stoichiță dezvăluie ce a discutat cu selecționerul...
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Calcul detaliat: cât costă o lună, un an sau 6 ani de vechime pentru pensie în 2025
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
Val de ieșiri la pensie în armată. Când vom avea o nouă formulă de calcul a pensiilor militare?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea