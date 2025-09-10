Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist”. „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit”, a răspuns deputatul AUR.

Dezbaterile au plecat de la un proiect de lege venit din partea Guvernului, care ar fi trebuit să simplifice procesele de investiții în domeniul culturii (Pl-x 89/2024). Președintele Comisiei pentru Cultură de la Camera Deputaților, deputatul AUR Mihail Neamțu, a avut un atac la adresa UDMR, care conduce Ministerul Culturii, dar și la adresa ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Ce mai este cultura? Contează pentru noi cultura națională? Un partid care are 5%, o asociație etnică, a dat ministrul Culturii – UDMR. Este o premieră! Putem să discutăm și de competența altor miniștri – la Externe, doamna ministru nu știe că Dobrogea e parte a României, nu știe nici numele președintelui Ucrainei”, a spus Mihail Neamțu de la tribuna Parlamentului.

„Fasciștii etnicizau cultura”

În replică, deputatul USMR Csoma Botond l-a acuzat de declarații cu caracter fascist.

„Se vorbește în piața publică că antevorbitorul e un om cultivat, citit. Atunci ar trebui să știe că etnicizarea culturii e de sorginte fascistă. Fasciștii etnicizau cultura. Sper ca, în calitate de om cultivat, să știți acest lucru. Cred că ați reușit să reduceți discursul la un nivel inferior.

Nici factual nu sunteți în stare să faceți o afirmație corectă. Nu e o premieră când un etnic maghiar conduce Ministerul Culturii. A fost și domnul Kelemen Hunor ministru. Să vă fie rușine!”, a spus Csoma Botond.

O intervenție a avut și deputatul USR Alexandru Dimitriu, care l-a numit pe Mihail Neamțu „propagandist putinist infect”, după ce acesta a criticat ministra de Externe.

„Domnule Neamțu, sunteți cea mai joasă specie de parlamentar care a putut să intre în acest Parlament, convertit dintr-un propagandist putinist infect.

Ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. Nu înțelegeți că femeile chiar trebuie respectate. Nu aveți cum să faceți matematică, școală, și să vă considerați un om de cultură, dumneavoastră, care oricum sunteți ultima specie de traseist politic”, a spus deputatul USR

„Dacă aș face o schimbare de sex, ați fi mulțumit?”

În replică, deputatul AUR i-a transmis: „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit, nu?”

