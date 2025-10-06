Live TV

Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie: politică internă, relații externe și probleme economice

Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Ludovic Orban, la Cotroceni cu Nicușor Dan Un consilier care l-a susținut pe Geoană

Pe lista consilierilor numiți recent de Administrația Prezidențială îl regăsim pe fostul președinte PNL Ludovic Orban, care îl va consilia pe Nicușor Dan în problemele de politică internă. Pe plan extern, șeful statului l-a adus alături pe diplomatul Marius Lazurca, ambasador vehiculat să preia șefia Serviciului de Informații Externe, în timp ce pe probleme de constituționalitate a fost numit un susținător al lui Mircea Geoană la alegerile de anul trecut.

  • Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă;

Marius Lazurca a fost amabasadorul României în Ungaria (2016-2020), Republica Moldova (2010-2016), la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran din Malta (2006-2010) și ambasador al României în Mexic, funcție pe care de ocupat-o din martie 2021 până în septembrie 2025, când a fost rechemat în țară. 

După rechemarea acestuia, președintele Nicușor Dan a declarat că „utilitatea profesională” a lui Lazurcă „este mai mare la București”, într-o „poziție centrală”.

„În domnul Lazurca am încredere, îl cunosc de mult timp. Consider că poate ajuta foarte mult dintr-o poziție centrală”, a spus președintele într-un interviu la Antena3 CNN.

Legătura lui Nicușor Dan cu Marius Lazurca este una veche, cei doi știindu-se de mai bine de 30 de ani, pe când erau amândoi studenți în Franța. De asemenea, numele acestuia a fost vehiculat ca variantă pentru a prelua conducerea SIE. 

Ludovic Orban, la Cotroceni cu Nicușor Dan

  • Ludovic Orban -  consilier prezidențial pentru politică internă;

Ludovic Orban a condus Partidul Național Liberal în perioada 2017-2021, când a pierdut alegerile pentru un nou mandat la șefia partidului. Ulterior, acesta a fost dat afară din PNL, pe fondul criticilor aduse formațiunii și lui Klaus Iohannis. Orban a criticat în special alăturarea PNL-PSD la guvernare.

În decembrie 2021 acesta a pus bazele unui nou partid - Forța Dreptei, formațiune care s-a aliat pentru alegerile din 2024 cu USR și PMP. 

Ludovic Orban a fost premier în perioada 2019-2020 și președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021.

Sursa: Facebook/ Forța Dreptei

Un consilier care l-a susținut pe Geoană

  • Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale;

Pe probleme constituționale, președintele Nicușor Dan va fi consiliat de avocatul Cosmin Soare. Este asistent univ. drd. la Facultatea de Drept, Universitatea din București și activează ca avocat partener departamentul de litigii al Casei de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a oferit asistență juridică Primăriei Generale în mandatul lui Nicușor Dan. 

Cosmin Soare l-a susținut pe Mircea Geoană în timpul campaniei prezidențiale din 2024 și figurează pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a sprijinit pe fostul candidat. 

Acesta își va prelua noua funcție la Cotroceni de la 1 noiembrie.

  • Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie;

Noul consilier pe probleme economice a ocupat în ultimii ani numeroase funcții de conducere în cadrul unor mari companii de telecomunicații, dar a activat și în sectorul bancar.

Între anii 2021-2024, Andrei Popovici a fost CEO al Orange România Communications și anterior, timp de șase ani, acesta a deținut funcții de conducere și în cadrul Telekom România. De asemenea, a făcut parte din conducerea Băncii Române de Credite și Investiții (BRCI), în calitate de Chief Information and Operations Officer. 

Popovici l-a susținut pe Nicușor Dan în campania prezidențială.

Sursa: Captură
  • Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene;

Valentin Naumescu  este profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Acesta a fost secretar de stat pentru diplomație publică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (ianuarie 2005 – iunie 2007), consilier diplomatic în Centrala MAE în Direcția Diplomație Publică (iunie 2007 – februarie 2008) și Consulul General al României la Toronto (martie 2008 – octombrie 2012), potrivit CV-ului publicat de pe site-ul UBB.

În vara acestui an numele său a fost legat de o posibilă numire a președintelui pentru șefia SRI, însă a declarat că nu este interesat de această funcție. 

„Am acceptat onoranta propunere a Președintelui României, de a mă alătura echipei de consilieri din Administrația Prezidențială. Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanță istorică neîndoielnică, și de schimbări accelerate, pe multiple planuri: politice, de securitate, economice, militare, tehnologice, sociale, cultural-educaționale etc”, a scris Naumescu pe Facebook, la scurt timp după anunțul Administrației Prezidențiale.

  • Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu;

Pe probleme de mediu, președintele Nicușor Dan va fi consiliat de Ștefania Simion. Aceasta a fost consiliera lui Nicușor Dan pe probleme juridice și de mediu și la Primăria Capitalei, după alegerile din 2020. Ulterior, aceasta a ajuns să conducă, în calitate de director, Administrația Parcului Natural Văcărești. 

În cursa pentru Primăria Generală, aceasta l-a împrumutat pe actualul șef al statului cu 20.000 de lei, bani pentru campania electorală. 

Luni dimineață, Administrația Prezidențială a anunțat cine sunt noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan, numiți la mai bine de patru luni de când acesta și-a preluat mandatul.

