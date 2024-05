Ciolacu, întrebat dacă majorează cu 20% salariile funcționarilor din Parlament: „Eu mai mult nu aventurez Guvernul României”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi, referitor la majorarea cu 20% a salariilor cerută de funcţionarii publici din Parlament, că „efortul pe care l-a putut face Guvernul României l-a făcut” şi „atât şi-a permis Executivul în acest moment”.

„Efortul pe care l-a putut face Guvernul României l-a făcut. Eu mai mult nu aventurez Guvernul României şi România, în ansamblul său. Eu cred că am dat dovadă de bună credinţă de când sunt prim-ministru, dar de când toată echipa PSD a intrat la guvernare”, a declarat Marcel Ciolacu marți, la Râmnicu Sărat, întrebat ce le răspunde funcţionarilor publici de la Palatul Parlamentului care protestează în aceste zile şi care cer majorări salariale cu 20%.

Premierul a reamintit faptul că de când a intrat PSD la guvernare au fost indexate pensiile şi a existat o variantă one off pentru creşterea pensiilor mai mici. „Am mărit la începutul anului acesta atât pensiile cu 13,8, cât şi tot sistemul bugetar cu 5%”, a adăugat liderul PSD.

„Vă reamintesc că, timp de doi ani de zile, salariul minim s-a mărit cu 40 de lei, nu s-a mărit nicio pensie şi nici măcar nu s-a indexat nicio pensie, să nu mai vorbim de nicio mărire în sistemul bugetar. De când a intrat PSD la guvernare, în această coaliţie de guvernare s-au indexat pensiile, primul lucru pe care l-am negociat a fost pachetul social, fiindcă eram într-un prag de criză socială. S-a venit şi cu o variantă de one off pentru a se mări pensiile mai mici. Am mărit la începutul anului acesta atât pensiile cu 13,8, cât şi tot sistemul bugetar cu 5%. Am intervenit acum pentru ultima oară într-o anvelopă pe care am stabilit-o cu ministrul Finanţelor, pe care să ne-o putem permite, pentru a nu aduce un dezechilibru macroeconomic şi s-au mărit în două tranşe 5 cu 5%”, a completat Ciolacu.

„Dar România are nevoie de o reformă administrativă şi o reformă a sistemului bugetar” şi „acest lucru este o certitudine”, a continuat şeful guvernului.

„Deci lucrul pe care îl răspuns eu este că atât şi-a permis Executivul în acest moment. S-au mărit salariile la profesori, s-au mărit salariile în sistemul de sănătate. Cred că priorităţile României acestea au fost în acest moment”, a mai explicat Ciolacu.

Chestionat dacă opinia publică să înţeleagă că răspunsul pentru majorarea cerută de către funcţionarii publicii ai Parlamentului este nu, prim-ministrul Ciolacu a răspuns: „Nu. Să înţelegeţi exact ce v-am spus”.

În urma celor două proteste ale angajaţilor Senatului României, la care au participat peste 200 de salariaţi, sindicatele din Senatul României au luat act şi se solidarizează cu colegii nemulţumiţi.

„Asigurăm angajaţii că vor fi făcuţi paşii legali necesari pentru identificarea soluţiilor adecvate şi ne exprimăm dezacordul faţă de propunerea Executivului de a majora salariile doar cu 10%, în două tranşe”, mai arată comunicatul de presă al sindicaliştilor din Senat.

Editor : B.P.