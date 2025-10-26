Ciprian Ciucu a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei (surse)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost desemnat drept candidatul PNL la Primăria Capitalei. Candidatura a fost validată după ce a primit un număr de voturi covârșitor în fața lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, potrivit unor surse Digi24.

Potrivit unui sondaj Avangarde, publicat duminică, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt favoriții bucureștenilor pentru alegerile din Capitală, la o distanță de doar 2 procente. Cei doi primari de sector sunt urmați de Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, cu 18%, respectiv 16% procente.

Primarul Sectorului 4 este primul în sondajul realizat de Avangarde, cu un procent de 25%. Este urmat la o diferență de doar 2 procente de primarul Sectorului 6, cu 23%. Cei doi edili sunt urmați de Cătălin Drulă cu un procent de 18% și de jurnalista Anca Alexandrescu, cu 16%. Pe locul 5 este Cristian Popescu Piedone cu un procent de 8%. De asemenea, europarlamentarul Vlad Gheorghe ar obține 4%, în timp ce candidatul celor de la SENS, Ana Ciceală, 3%, potrivit sondajului.

