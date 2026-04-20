Exclusiv Ciprian Ciucu, critici pentru Nicușor Dan: Se coordonează mai mult cu PSD, decât cu PNL/USR. Era bine să se consulte mai des cu Bolojan

Ciprian Ciucu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Își doresc un partid la breloc” „Era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui”, consideră Ciucu

Primarul general al Bucureștiului și prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, consideră criza politică care planează asupra României drept una „generată artificial de către PSD” și „inoportună”. Mai mult, acesta a afirmat că PSD s-a opus reformelor reale și că social-democrații „au mers în Coaliție cu frâna de mână”, adăugând, totodată, că președintele Nicușor Dan „se coordonează mai mult” cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu, decât cu PNL sau USR.

„Este o criză politică care vine de nicăieri. O criză politică care a fost generată artificial de către PSD, de către cei din conducerea centrală a PSD. Această criză politică este inoportună și România nu are nevoie de instabilitate. Trebuie să repetăm acest lucru, pentru că lucrurile mergeau de la sine. Deci este o criză inventată, nu o criză reală. Evident că leul va crește, ne vom împrumuta mai scump, reformele din PNRR vor stagna, bursa o va lua razna”, a precizat acesta.

„Își doresc un partid la breloc”

Ciprian Ciucu consideră că acțiunea social-democraților este realizată din „foarte multă iresponsabilitate”.

„Acum că se fac fel și fel de scenarii, trebuie să fie foarte clar. Partidul Național Liberal și-a făcut datoria în urmă cu 3 săptămâni și într-un Birou Politic Național a luat o decizie care spune că dacă PSD va cădea, va dărâma acest guvern, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție de guvernare cu PSD. Cred că acest lucru nu a fost suficient de clar auzit. Deci ei au generat criza, ei vor trebui să o rezolve, nu noi. Nu PNL, care este un partid responsabil, a generat această criză, ci chiar Partidul Social Democrat fără niciun motiv. Tot ce s-a întâmplat în această guvernare a fost pus în protocolul de guvernare pe care ei l-au semnat, după care tot ei l-au încălcat repetat. Să uite de faptul că cineva crede că din PSD poate să impună PNL pe cine să desemneze într-o poziție sau alta, că este vorba despre premier, ministru sau altă poziție.

Partidul Național Liberal este un partid demn astăzi, nu mai este o remorcă a PSD. Știu ce vor ei în subsidiar, își doresc un partid la breloc, un PNL la breloc, un PNL slab, care să-l trădeze pe Ilie Bolojan, după care să decidă Grindeanu, Olguța Vasilescu și cu acel Manda pe cine ei pe cine pune PNL premier. Să uite de acest lucru, ei au generat criza politică, ei sunt răspunzători direct”.

Întrebat ce formulă de guvernare ar putea urma după referendumul PSD, Ciucu a afirmat: „Eu refuz să intru în jocul PSD. Întrebați-i pe ei, pentru că nu Partidul Național Liberal a generat această criză. PNL a avut o atitudine cât se poate de corectă, de demnă, și-a respectat partenerii permanent. Este o criză pe care au inventat-o pentru că nu mai au acces în acea cămară, unde sunt rozătoarele. Asta-i deranjează pe ei, ce se întâmplă cu companiile, ce se întâmplă în domeniul energiei, unde ați văzut cum premierul a venit și a prezentat public ce afaceri se fac pe hârtie ca după aceea ei să le vadă mai departe pe bani foarte greu. Asta-i deranjează de fapt”.

Conform lui Ciprian Ciucu, PNL are două opțiuni: acceptarea unui guvern minoritar sau mersul în opoziție.

„Am spus, în urmă cu trei săptămâni, aveți mare grijă ce faceți și au inventat toată această butaforie prin care își fac referendum. Ăla nu este referendum, este o decizie cu final anunțat. Ce consulatare? V-ați antepronunțat toți. E doar o butaforie pe care au pus-o în scenă pentru a demite Guvernul și pentru a-l forța cumva pe Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului”.

Mai mult, primarul Capitalei consideră că PSD s-a opus reformelor reale și că social-democrații „au mers în Coaliție cu frâna de mână”.

„Evident că țara era mult mai bine dacă Partidul Social Democrat era un partid responsabil. Nu este bine pentru că nu au fost responsabili și, mai rău, când am ajuns la acele reforme care le taie lor din privilegii, să tăiem cheltuielile care înseamnă foarte multă risipă a statului, unde ei sunt afectați, nu mai vor și inventează o criză politică. Acest partid este în vrie, au o criză de identitate majoră care generează o criză politică. Românii nu mai au încredere în PSD. Acest partid va ajunge sub 10%. În ritmul acesta, pentru că românii văd, nu sunt proști, văd ceea ce face Sorin Grindeanu, Manda și ceea ce face Olguța Vasilescu, ei văd, și atunci îi vor penaliza.

Avem un protocol semnat, un protocol pe care l-am respectat, nu ne lăsăm umiliți de către PSD sau de către altcineva. A trecut vremea în care s-a existat Partidul Național Liberal, partid care și-a regăsit în sfârșit sufletul, ca cineva să dicteze ceea ce să mai facă. Deci nu există o coaliție pro-europeană, avem o coaliție pro-europeană, a fost cât de cât funcțională. De ce să căutăm alte soluții? Mi-aș fi dorit ca domnul Nicușor Dan să fi oprit această aventură politică a PSD printr-o simplă declarație: «Nu este oportun în momentul de față să avem o criză politică. Rog PSD să se comporte responsabil», să aștepte termenul până la care PSD va da premierul și să mergem mai departe. Și se încheia totul. Mi-aș fi dorit acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat. Deci, nici PSD și nici președintele nu poate impune Partidului Național Liberal pe cine să propună ca premier.

Am participat la cele mai multe dintre aceste ședințe. Totul ok la ședințe, se mai opuneau ei pe aici, pe colo, se ajungea la un compromis. Despre asta este politica: arta de a face lucrurile posibile și ajungi la anumite compromisuri. Se luau decizii, după care ei ieșeau și le atacau și criticau. Evident că a fost o manifestare duplicitară. Dacă președintele putea să oprească, nu știu dacă putea să oprească, dar mi-aș fi dorit măcar ca în cazul privat, pentru că știu că vorbește destul de des cu domnul Grindeanu, să-i fi transmis acest lucru: «Domnule, nu este oportun să avem o criză politică». Uitați-vă în ce situație îl pune el pe președinte PSD-ul. Urmează summitul B9  extrem de important nu doar pentru România, ci și pentru președinte. Era momentul în care președintele Nicușor Dan, în calitate de gazdă, să-și manifeste aceste abilități de lider. 

Atâția șefi de state și de guvern vin la București. Cu ce-i întâmpinăm noi? Cu ce-i întâmpină președintele, cu o criză? Este lipsă de deferență și de respect inclusiv pentru România și pentru președinte. (...) Nu Partidul Național Liberal a generat această criză, ei au generat-o, ei trebuie s-o rezolve”.

Ciprian Ciucu a mai punctat faptul că PNL nu-și va trăda președintele și nici electoralul. Întrebat dacă a vorbit cu premierul Ilie Bolojan, aceasta a afirmat: „Noi, liderii din jurul domniei sale, i-am cerut să nu facă acest lucru. Nu are de ce să se umilească pentru că a fost corect. De ce să accepte o înfrângere? De ce să rezolve el o criză generată de către alții? De ce? Nu are niciun motiv să o facă. Ei au generat criza, ei să o rezolve”.

„Era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui”, consideră Ciucu

Prim-vicepreședintele PNL consideră că șeful statului „s-a folosit foarte mult în campanie” de numele lui Ilie Bolojan: „Domnul președinte Nicușor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Ne aducem aminte foarte, foarte bine și foarte mulți l-au votat, inclusiv sperând că îl va susține pe domnul Bolojan în poziția de premier. Faptul că a reieșit un protocol de guvernare a acestei coaliții, a reieșit la Cotroceni, atât de repede să arzi protocolul de guvernare și ca președinte să nu stai să ții de el, să faci tot ce poți ca să-ți de el ca el să se întâmple. Pentru că noua coaliție, doamne ferește, ar presupune inclusiv un alt protocol de guvernare. Este un inclusiv un eșec al președintelui, nu doar al României sau al coaliției faptul că această coaliție se va destrăma. 

Din punctul meu de vedere, era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui, astfel încât România să meargă mai departe și să nu fie lăsat Grindeanu să se ducă în direcția aceasta, care a ajuns în direcție fără întoarcere”.

Referitor la scenariul unor alegeri anticipate, Ciucu a explicat: „România nu a avut niciodată anticipate în ultimii 36 de ani. Nu o văd să se întâmple. Și ca să întâmple acest lucru ar trebui ca să ai un președinte care să își asume acest lucru, adică să-și asume că va nominaliza poate pe cineva care va pica în Parlament cel puțin de două ori. Din cât văd eu în momentul de față, din păcate, domnul Nicușor Dan, prin semnalele pe care le dă, nu va face acest lucru și probabil că va juca mai departe cu domnul Grindeanu”.

Totodată, Ciucu consideră că în prezent Nicușor Dan „se coordonează mai mult cu PSD”: „Din păcate, în acest moment, președintele României se coordonează mai mult cu PSD, decât cu PNL sau USR. Eu asta văd, din păcate. În momentul în care vii și vorbești că va merge mai departe coaliția de guvernare fără să ai nici măcar o tresărire în momentul în care se propune debarcarea lui Ilie Bolojan, probabil că au fost niște discuții între domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan”.

Primarul Capitalei a descris PSD drept „antireformist” și „un partid cu foarte mari probleme de integritate, probleme de corupție”, iar USR drept „un partid fără mult experiență la guvernare”.

Ciucu a afirmat că a încercat să-l contacteze pe Nicușor Dan, însă „nu s-a putut”, adăugând că singurele discuții avute cu șeful statului au fost despre bugetul Bucureștiului și urbanism: „Poate că președintele era bine ca să se consulte mai des și cu Ilie Bolojan, și cu mine care sunt unul dintre liderii partidului, și cu alți lideri liberali, și mai puțin cu PSD. Mi se pare că i-au fost furnizate anumite perspective mai degrabă dinspre PSD. Dacă stătea de vorbă și cu mine, și cu alții din PNL, i-am fi spus foarte clar: «Nu te du pe acest drum, este o aventură politică și poți să fii responsabil împreună cu cei care au generat», adică în special cu PSD. Noi am avut această discuție cu domnul Nicușor Dan, am încercat să-l contactez, să discut cu dânsul. Nu s-a putut. Am discutat la un moment dat chestiuni care țin de bugetul Bucureștiului și de   urbanism, dar atât.”

