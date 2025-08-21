Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat, în direct la Digi 24, că este indicat să existe discuții cu USR privind o candidatură unică la Primăria Capitalei, pentru că în București PNL-ul are un electorat „mult mai compatibil” cu USR.

Întrebat dacă va negocia cu USR, în contextul în care Cătălin Drulă a declarat că va candida la Primăria Capitalei și că se bucură se sprijinul președintelui Nicușor Dan, Ciprian Ciucu a spus să este indicată o discuție pe cifre.

„În București, cel puțin eu, dar și Partidul Național Liberal are un electorat mult mai compatibil cu USR. Pe de altă parte, și din PSD m-au votat foarte mulți, cel puțin în Sectorul 6 și le mulțumesc pentru acest lucru.”

Ciucu a afirmat că nu se grăbește să anunțe o candidatură: „Vreau să fiu mai cumpărat decât au fost alți candidați sau alți pretendenți și să analizăm foarte, foarte bine. Evident, înainte de a avea niște discuții, aveai nevoie de un sondaj ca să știi de unde pleci. Da, în acest moment sunt în top. Sunt în primii doi, dar la diferențe foarte sensibile, cu un alt candidat”.

În același timp, prim-vicepreședintele PNL a declarat că s-a „abuzat” de sondajele de opinie și în unele cazuri s-a folosit foarte mult acest instrument pentru a manipula opinia publică. „Noi n-am făcut un sondaj ca să abuzăm, să scoatem în față. Pentru că această casă cu care am lucrat, este vorba despre INSCOP, este o casă foarte serioasă”, a ținut să menționeze Ciprian Ciucu.

